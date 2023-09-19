KOSGEB, KOBİ'lerin sanayideki entegrasyonunu ekonomik gelişmelere uygun şekilde gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, AR-GE, yenilik, işbirliği faaliyetlerini desteklemek, girişimcilik kültürünü geliştirmek amacıyla destek ve hizmetlerini sürdürüyor.

"Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" kapsamında özellikle Kovid-19 salgını döneminden etkilenen 611 işletmeye 44 milyon lira destek veren KOSGEB, program ve projeleriyle girişimcilerin kalkınmasına olanak sağlıyor.

Bu yılın 9 ayında ise 218 işletmeye 20 milyon lira destek sağlayıp, 230 kişiye istihdam yolu açan KOSGEB, destekleriyle yurt dışına açılan işletmeler için de farklı programlar uyguluyor.

Kentte son 13 yılda 7 bin 918 işletmeye 145 milyon lira destekte bulunan KOSGEB, yatırımcılara verdiği desteklerle il ekonomisine önemli katkı sunuyor.

KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, son 13 yılda kentte verilen desteklerle kurulan iş yerlerinde yaklaşık 6 bin 500 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

KOSGEB'in girişimcilere ve KOBİ'lere yönelik farklı destek programları olduğunu ifade eden Aktaş, Geleneksel Girişimcilik Destek Programı kapsamında 65 bin lira ile başlayıp, KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı'nda 10 milyon liraya kadar destek verdiklerini anlattı.

Aktaş, imalat yapan işletmelerin, İleri Girişimci Destek Programı ile 375 bin, imalat dışında faaliyet gösterenlerin de Geleneksel Girişimci Destek Programı ile 65 bin liraya kadar destek aldığını belirtti.

KOBİ'lere yönelik de farklı destek programlarının olduğunu dile getiren Aktaş, "İşletme Geliştirme Destek Programı ile içerisinde yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, test analiz ve belgelendirme gibi 16 farklı desteğimiz var. Üst limiti 3 milyona kadar ödeme yapılan destek programlarımız var." dedi.

"Kadın, engelli, şehit ve gazi yakını girişimciler için desteklerimiz var"

Girişimcilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Aktaş, "Kurumumuzun amacı ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında tüm işletmelerin etkinliğini artırarak rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmektir. Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile ihracat yapmak isteyenlere yönelik desteklerimiz var. Bu program ile 300 bin liraya kadar destek veriyoruz. Kadın, engelli, şehit ve gazi yakını girişimciler içinde pozitif ayrıcalık uygulayan programlarımız mevcut." diye konuştu.

Genç girişimci 30 yaşındaki Sefa Yalçın ise mobilya sektöründe faaliyet gösterdiğini, bu yılın başında aldığı destekle işini geliştirdiğini belirterek, "KOSGEB'den 1 milyon 200 bin liraya yakın destek aldık. Bu destekle işimizi daha verimli hale getirdik. Bizim için kapasitemizi artıracak destek oldu. Çok memnun kaldık bu destekten ötürü yetkililere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

AA