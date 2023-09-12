Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de imalat sanayisinin yalın dönüşüm yoluyla verimlilik artışına katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB işbirliğinde geliştirilen "KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği" uygulamaya alındı.

Söz konusu destek hakkında bilgi vermek ve model fabrikalarda gerçekleştirilen yalın dönüşüm uygulamalarını tanıtmak amacıyla 11 ilde "KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantıları" gerçekleştirilecek.

Toplantılar, 19 Eylül'de Bursa'da, 20 Eylül'de Adana ve Mersin'de, 22 Eylül'de Eskişehir ve Bilecik'te, 9 Ekim'de İzmir ve Manisa'da, 10 Ekim'de Denizli ve Aydın'da, 23 Ekim'de de Kocaeli ve Sakarya'da yapılacak.

AA