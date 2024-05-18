Küçük Yılmaz'ı, 2 Mayıs'ta Eymir Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Sitesi'nde eve giderken sahipsiz köpekler kovaladı. Köpeklerden kaçarken ayağı takılan çocuk, binanın giriş kapısının camına çaptı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ve 4 gün sonra taburcu edilen Yılmaz Abazlıoğlu'nun fizik tedavisi devam ediyor.

"İnsanların yaşam alanlarını işgal ediyorlar"

Yılmaz Abazlıoğlu, olay gününü anlattı.

Arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini ve annesinin çağırmasının ardından evine doğru gitmeye başladığını söyleyen Abazlıoğlu, bir köpeğin havlamasının ardından 5-6 kadar köpeğin etrafını sardığını belirtti.

Köpeklerden birine vurduktan sonra kaçmaya başladığını ifade eden Abazlıoğlu, "Kaçarken ayağım ızgaraya takıldı. Binanın girişindeki camlı kapıya çarptım." dedi.

Vücudunun çeşitli yerlerinin kanamaya başladığını bildiren Abazlıoğlu, "Annemi arayacaktım. Kan çok fışkırınca korktum ve telefonu fırlattım. Bağırmaya başladım. Babam iki bina ötedeydi. 'Ambulans geç gelir.' dediler. Hastaneye babam götürdü." diye konuştu.

"Yaşam alanından uzaklaştırılmasını istiyoruz"

Baba Musa Abazlıoğlu ise ikamet ettikleri yerde çok fazla sahipsiz köpek olduğunu söyledi.

Çocuklarını rahat şekilde dışarıya çıkaramadıklarını belirten baba Abazlıoğlu, kendi köpeklerinin de olduğunu ve çocuğunun normalde köpeklerden korkmadığını anlattı.

Sahipsiz köpekler grup halinde saldırdığı için çocuğunun korkup kaçtığını ifade eden Abazlıoğlu, "Yaralanmasının ardından hastaneye götürdük. Çocuğun tendonlarında yırtık vardı. Kafasında, sinirlerde yırtık vardı. Bundan dolayı ameliyat oldu. İnşallah sağlığına kavuşacak." dedi.

Çocuğunun olaydan psikolojik olarak çok kötü etkilendiğini dile getiren Abazlıoğlu, olayın ardından belediye ekiplerinin sahipsiz köpekleri sitenin içerisinden topladığını bildirdi.

Buna rağmen sorunun sürdüğünü belirten Abazlıoğlu, şunları kaydetti:

"Eymir'in içinde 600 kadar sokak köpeği var. Hayvanseverler kapı önlerine, bina girişlerine mama, et ve çiğ kemik döküyor. Hayvanları saldırganlaştırıyorlar. Bundan dolayı çocuklara, bisiklet sürenlere, arabalara ve parklarda oturanlara saldırıyorlar. Daha önce de çevremizde böyle olaylar oldu. Yetkililerden, bu hayvanların barınakta veya kapalı bir alanda toplatılıp yaşam alanından uzaklaştırılmasını istiyoruz."