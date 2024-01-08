Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, kooperatifçiliği ve üretici birliklerini teşvik amacıyla derecelendirme dönemi başladı.

Tarımsal amaçlı örgütler "todes.tarimorman.gov.tr" internet sitesi üzerinden başvurmaları halinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre derecelendirilecek. 60 ve üzeri puan alan kooperatifler, ıslah amaçlı yetiştirici ve üretici birlikleri "Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi" almaya hak kazanacak.

Ayrıca birlikler tarımsal teşvik ve desteklemelerde önceliğe sahip olacak, sübvansiyonlu tarımsal kredilerde ilave faiz indiriminden yararlanabilecek ve tarımsal politikaların oluşturulmasında daha aktif rol alacak.

Başvurular, 31 Mart'a kadar yapılabilecek.