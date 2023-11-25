Keleş, maçın ardından basın mensuplarına, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kötü bir periyottan geçtiklerini ve maçı kazanmak için oynadıklarını ifade eden Keleş, "Oyuncularım inanılmaz şekilde istekli ve arzuluydu. Bunu maça da yansıttık. Maçın büyük bir bölümünde üstün oynadığımızı düşünüyorum. Sahada istediklerimizin çoğunu oyuncularım yaptı." dedi.

Keleş, atağı sonuçlandırmada biraz sıkıntı yaşadıklarını, ancak ikinci yarıda buldukları gollerle avantaj sağladıklarını anlattı.

Uzun zamandır galip gelememenin sıkıntısını yaşadıklarını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu yağmurda bizi müthiş bir şekilde desteklediler, itici güç oldular. Son başkanımıza da giderken iyi bir armağan oldu. Şimdi yapacak çok işimiz var. Günden güne oyunu daha da geliştirip daha da iyi olmaya çalışıyoruz. Bu haftadan sonra takımın tepki vereceğini, iyi bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum."