Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi hazırlandıklarını ancak ilk yarı iyi oynamadıklarını söyledi.

Sahada istediklerini yapamadıklarını ifade eden Keleş, "Rakibin istediğine gibi oynadık, çıkarken top kayıpları yaptık ve atakları sonlandıramadık." dedi.

Keleş, deplasman maçlarını iyi oynayan bir ekibe karşı çok pozisyon verdiklerini aktardı.

İkinci yarıda daha iyi hücumlarla baskı kurmak istediklerini anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Zaman zaman bunda etkili olduk. Çok üzgün ve kızgınım. Bazı oyuncuların performansı hiç beklediğim gibi değildi. İki haftadır iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyordum. Demek ki bazı şeyleri eksik yapıyoruz. Konyaspor güçlü bir camia gerekli dersleri çıkaracağız, gerekli takviyeleri yapacağız. Hiç beklemediğimiz bir sonuç. Bunları düzeltecek kapasitemizin olduğunu düşünüyorum."