Toz şeker üretimi için 2013'te 2 milyon 600 bin metrekare alan üzerine Konya'da kurulan Çumra Şeker Fabrikasında, ilaç sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli kristal ilaç şekeri için hazırlanan entegre tesis, faaliyetine devam ediyor.

Üreticilerin tarlalarından söküp römorklar üzerinde getirdiği şeker pancarları, kantarlarda tartıldıktan sonra fabrika laboratuvarlarında polar ve fire ölçümü işlemine tabi tutuluyor.

Toplama sahasındaki şeker pancarları fabrika üretim sahasına taşınıyor. Fabrikada çeşitli işlemlerden geçen pancarlar, ilaç sanayisinde kullanılan kristal ilaç şekeri haline geliyor.

Çok sayıda uzman kimyager ve tekniker personelin denetiminde üretilen ilaç şekeri, 20 ve 50 kiloluk paketler halinde hazır hale getiriliyor.

İhtiyaç halinde üretim artırılabilir

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Çumra Şeker Fabrikasının, Türkiye'nin en büyük şeker fabrikası olduğunu hatırlattı.

İlaç şekeri üretiminin de burada yapıldığını aktaran Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Yıllık 10 bin ton ilaç şekeri üretiyoruz. Türkiye'deki 40 ilaç firmasının ihtiyacını bu tesis karşılıyor. Türkiye'de sadece biz üretiyoruz. Daha önce hep yurt dışından getiriliyordu. Şimdi biz bu açığı kapatmış olduk. İlaç şekeri ithalatını tamamen sonlandırdık. İhtiyaç artarsa 10 bin tonun çok daha üzerinde üretebiliriz. Üretimimizi, ürünlerimizi Sağlık Bakanlığı da sürekli denetliyor. Çok özel şartlarda, hijyenik ortamda, sterilize ortamda üretiliyor."

Erkoyuncu, fabrikanın kristal ilaç şekeri üretimine başladıktan bir süre sonra, Sağlık Bakanlığının ürünün yurt dışından Türkiye'ye ithaline yasak getirdiğini, bu sayede yıllık 500 milyon liralık ithalatın da önüne geçildiğini söyledi.