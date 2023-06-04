Konya

23. dakikada Moreno'nun ara pasında ceza sahası içine hareketlenen Diouf'un zayıf vuruşunda kaleci Viviano, topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Biraschi'nin sağ kanattan ortasında iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

39. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında topu arka direkte önünde bulan Moreno'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Dk. 45+3'te konuk ekip eşitliği yakaladı. Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

İkinci yarı

54. dakikada Michalak'ın ortasında Pozuelo'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

58. dakikada Kerim Frei'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin şutunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Ozdoev'in sol kale direği önünde şutunda, Adil Demirbağ'a da çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşma 1-1 bitti.

Bu arada ilk yarının ardından hakemlere itiraz eden Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

AA