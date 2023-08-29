ANKARA AA- Çevre illerde de hissedilen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin ardından Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun."

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada da olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.