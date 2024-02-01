Program Sunucusu ve spiker Ayşe Karaca

Ayşe Karaca 1985’TE Lefkoşa’da dünyaya geldi. Doğma büyüme Kıbrıslı’dır . Mesleğe 2006 yılında Avrasya FM’de radyoculukla başladı. 2007 yılında ise ilk spikerlik deneyimi, Kıbrıs Genç TV’de oldu. Uzun yıllar Kıbrıs TV’de çalıştıktan sonra yaklaşık 6 yıldır Radyo Vatan’da haber spikerliği radyo programcılığı ve çeşitli televizyon kanallarında dönemsel olarak programlar hazırlayıp sunmaktadır. Köyleri tanıttığı radyo programı ile Kuzey Kıbrıs’ı köşe bucak geziyor, izleyici ve dinleyicilere bilinmeyen yerleri çok özel detaylarla aktarıyor. Sizden Gelenler ve Hayatın Renkleri hala yaptığı programları arasında yer alıyor. Ayrıca çeşitli organizasyonlarda sunuculuğun yanında seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Zaman zaman reklam çekimlerinde görev almaktadır. Bugüne kadar kültür sanattan siyasete, moda ve magazinden, sağlığa hatta çocuk programına kadar birçok televizyon projesinin yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. İş Dünyası, Renkler ve Zevkler, Sabah Güneşi, Değişim Başlıyor, Kıbrıs Gündem, Ev Halleri, Sağlık Dosyası, Çocuk Olmak Varmış ve Hayatın Renkleri isimli programlar Ayşe Karaca’nın bugüne kadar yaptığı programlardan bazılarıdır. Muhabirlik yaptığı dönemlerde birçok eylem çalışma saha olayı gibi yerlere gidip özel haberler de yapmıştır. Eğlenceli ve enerjik bir yapısı vardır. Sürekli bir şeylerle meşgul olup yenilikleri keşfetmeyi ,yeni yerler ve yeni insanlar tanımayı çok sevmektedir. Tipik bir kova kadını olan Ayşe Karaca özgürlüğüne düşkün , idealist ve tabi ki hümanist’tir. Ayşe Karaca bu meslekteki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün programcılığı , güçlü iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ayşe Karaca tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Muhabiri Gönül Kasap

03.04.1996 İzmir Konak Doğumlu 4 çocuklu ailenin en büyük kızı. Memleketi İzmir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İlahiyat, Erzurum Atatürk Üniversitesi Radyo Televizyon programcılığı ve İstanbul Üniversitesi Adalet mezunu. Başkent iletişim bilimleri akademisi spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı. Mesleğe giriş hikayesi 12 yaşında oldu. Ortaokulda yakalandığı hastalık sonucu örgün hayatı bitti. Trt de yönetmen olan babasıyla birlikte iş yerine gidip gelmeye başladı. 6 yıl boyunca hem açık öğretimden eğitimini tamamladı hem de burada işin mutfağında yayıncılık ve haberciliği öğrendi. daha sonra 18 yaşında Trt de işe başladı. Burada spor spikeri Yalçın Çetin’in kendisini keşfetmesiyle birlikte ekran macerası da başladı. Trt de seslendirme, spikerlik ve sunuculuğa ilişkin eğitimler aldı. 2015 te Trt den ayrılarak kendi gazetesi olan Ankara Diriliş Gazetesini kurdu. Burada yayın hayatına geçti ve gazetenin ardından tekrar televizyon sektörüne döndü. 2018 yılında Bereket Tv de sunuculuk yapmaya başladı. Sabah kuşağında sabah haberleri sundu ve gazete haberlerini yorumladı. Daha sonra cadde tv de editörlük yaptıktan sonra Tivi6 da siyaset programo yapmaya başladı. Program bittikten sonra Yeni Journal gazetesinde istihbarat şefi olarak başladı. Köşe yazıları, özel haberlere imza attı. Tarafsız Haber Gazetesi’nde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Seçim döneminde Tele1 ile anlaştı ve burada hem editör hem de muhabir olarak göreve başladı halâ Tele1 de muhabir olarak çalışmakta. “Ağlamıyorum gözüme zam kaçtı” köşe yazısı ile yılın en iyi muhabiri ödülünü aldı. EF Ajansta yardımcı yapımcı olarak çalıştığı dönemde yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülünü aldı. 4 yaşındayken spiker olmaya karar verdi. Evde haber bültenleri izleyerek ayna karşısında taklit yaparken başladı sunuculuk hayali. Hayatı boyunca yapmak istediği meslek hiç değişmedi. Gönül Kasap 6 Şubat Depremi sürecinde 12 gün deprem bölgesinde görev yaptı. Gönül Kasap’ın kendi ağzından mesleğine ve çalışmalarına dair görüşleri ise şu şekilde “Çocukken oyuncakları hiç sevmezdim. Gazete güpürleri ve yine gazete sayfalarıyla oynardım. Hayatım boyunca yapmak istediğim tek meslek gazetecilikti. Fark yaratan haberlerimin doğruluğundan şüphe duyulmayan bir gazeteci olmak istiyorum”: “Ben kız çocuklarının kaderini ilk önce ailelerinin yazdığına inanıyorum. Bu noktada ben şanslı bir kız çocuğu oldum. Ailem aldığım her kararda hep arkamda durdu. Benim ilk öğretmenim babamdır. Mesleği babamdan öğrendim. Baba mesleğini yürütüyorum. Önüme çok iyi iş imkanları çıktı ama ben hep hayallerimi seçtim. Hiç pişman değilim.” “Toplumu basın koluyla yönlendirebilir hatta şekillendirebiliriz de. Kendi ayakları üzerinde kadınlar görmek istiyorum. Erkek egomanyasından bağımsız kararlar alabilen ekonomik özgürlüğü olan güçlü kadınlar. Daha özgür, adaletli ve gelecek kaygısı yaşamadığımız bir ülke için yazmaya devam edeceğim. Maalesef Türkiye’de gazeteci olmak çok zor. Ama ben bu zorluğu da seviyorum. Korkmadan usanmadan yazmaya devam edeceğim” Gönül Kasap bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , haberciliği , özgün haberleri , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Gönül Kasap tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

605

Evlilik Yıl Dönümü Kutlamak İçin 605 Numaralı Odayı Tutan İlke ve Yiğit'in Aşk Dolu Başlayan Günleri Kabusa Dönüşür. Odalarının Önlerinde Bir Cinayet İşlenip Kapıda Üzerlerine Kilitlenir. İçeride Kaldıkları Süre Boyunca Kimin Suçlu Olduğunu Anlamak İçin Ürettikleri Her Tez Birbirlerine Duydukları Güveni Zedeleyecek. Peki Ya Katil Kim? Bu Kapı Önü Cinayetini Birbirlerini Çok Seven Bu İkiliden Biri İşlemiş Olamaz! Ya Da Olabilir Mi? Benzersiz Bir Psikolojik Gerilim Sizleri Bekliyor.

YAZAN&YÖNETEN ; Umut Şeddadi OYUNCULAR; Buse Sevindik – Umut Şeddadi YAPIM; Tiyatro Durağı / İZMİR TÜRÜ; Dram- Aşk-Gerilim SÜRE; Tek Perde - 70 Dk YAŞ SINIRI ; 16 Yaş ve Üzeri

Haberci , Köşe Yazarı , Röportaj yazarı Ahsen Ceyhun

10 Aralık 2002’de Sakarya'da doğdu, büyüdü. 22 Yaşında olan Ahsen Ceyhun ilköğrenim ve lisenin ardından çok yapmayı istediği iş olan medya ve iletişime yönelerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü ( Eski Gazi İletişim ) tercih etti. Ahsen Ceyhun halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 4. sınıf öğrencisidir. Bölüme yerleştiği ilk günden beri çok sevdiği bu alanda aktif olarak alaylı biçimde de kendini yetiştirmeye çalıştı. Üniversite öğrenim hayatının ilk iki yılı yerel kanallarda staj yaptı. Şu an ilgi alanı olması sebebiyle amatör olarak şiir ve köşe yazıları yazmaktadır. Aktif olarak da sahada röportaj ve söyleşileri gerçekleştirmektedir. Farklı alanlardan isimlerle röportaj yapan Ahsen Ceyhun Yeni medya ve z jenerasyonu konusu hakkında tez çalışmalarını da sürdürmektedir. Ahsen Ceyhun bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yazı tarzı , özgün röportajları , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ahsen Ceyhun tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

KONUŞ BENİMLE

Ayça Kuru’nun Konuş Benimle isimli kitabı Mona Kitap’tan çıktı.

İMAJINIZI PARLATAN ETKİLİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ

Hayatımızın her anında bulunan ve adı sıkça zikredilen “iletişim”i gerçekten biliyor muyuz? Peki ya “etkili iletişim”i? Oysa başarıya açılan kapının anahtarı bu iki kelimede gizlidir çünkü mesleğiniz ne olursa olsun, “iki kelimeyi bir araya getirebilme” becerisi, insanlar nazarında önemli bir meziyettir. Siz de imajınızı parlatan etkili iletişim strajelerini keşfetmek ve konuşma becerinizi en üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız, bu kitap tam size göre! Konuş Benimle, ince elenip sık dokunan bir emeğin ve yılların getirdiği engin tecrübenin doğal bir ürünüdür. İçerdiği zengin örnekler ve pratik ipuçları eşliğinde, her seviyeden konuşmacıya yol gösterecek bir başucu kitabıdır.

ARKA KAPAK :

“İletişim; öğrenebileceğiniz bir beceridir; bisiklete binmek ya da yazmak gibi.Üzerinde çalışmaya istekliysen, hayatının her kısmının kalitesini hızla artırabilirsin.” İletişim neden önemlidir? İletişimin ana unsurları ve konuşma teknikleri nelerdir? Topluluk önünde konuşurken jest ve mimiklerimizi nasıl kullanmalıyız? Beden dilimiz neleri ifade eder? Eğer siz de, mesleğiniz ne olursa olsun, bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız, elinizdeki kitap tam size göre! Konuş Benimle, zengin örnekler, açıklayıcı fotoğraflar, pratik ipuçları ve interaktif egzersizleriyle her seviyeden konuşmacıya rehberlik ederek hem profesyonel hem de kişisel yaşamda başarıya giden yolun önünü açacaktır. Unutmayın, “Diliniz, düşüncelerinizin penceresidir; ne kadar açık ve netse, o kadar anlaşılırsınız.”

Makyaj Sanatçısı Bahar Dolu

01 Ocak 1985 Sakarya doğumludur. Mesleğe çok küçük yaşta başlayan Bahar Dolu alaylı olarak yetiştiği alanda çok önemli eğitimler aldı. 25 yıldır sektörde yer alan Bahar dolu Çeyrek asırdır Güzellik ve kozmetik alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Bahar Dolu özel gün makyajları , gelin makyajları ve kalıcı makyaj uygulamaları ile tanınmaktadır. Freelance olarak çalışmalarına devam eden Bahar Dolu bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü makyaj tarzı , özgün uygulamaları , vizyonu , güçlü iletişimi , makyaj çözümleri gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Bahar Dolu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Spiritus XXIV Sergisi

Artapolis Sanat Galerisi’nin Yeni yıl sergisi “Spiritus XXIV” adıyla 27 Aralık – 14 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ankara'da klasik ile çağdaş sanatı sanatseverler ve koleksiyonerlerle buluşturmak amacıyla kurulan Artapolis Sanat Galerisi & Sanat Danışmanlığı'nın yeni yılı karşıladığı sergisi olan latince “tin” anlamına gelen “Spiritus XXIV”; farklı ifade yollarıyla, özgünlükle imgelerin gücünü içselleştiren sergi yolculuğu oluyor. Küratör Berna Demirhan ile kıymetli sanatçılar; Devrim Erbil, Mustafa Ayaz, Reyhan Abacıoğlu, Zeliha Akçaoğlu, Raşit Altun, Nevres Akın, Kudret Türküm, Murat Ateşli, Sibel Ünalan, Özgür Soğancı, Müge Selçuk, Deniz Korkmaz, Adem Kipçak, Behiye Arat, Nurdan Unus, Faruk Erdoğan, Mesut İkinci ve Nursun Sakal'ın eserleriyle devam ediyor. 27 Aralık 2023 – 14 Ocak 2024 tarihleri arasında seçki sergi Çankaya’ya bağlı Üsküp Caddesi üzerinde 15/A-15/B numaralı adresinde gerçekleşerek sanatseverlere ulaştı. Sanatın evrensel ruhunu yansıtan "Spiritus XXIV" sergisi, Latince'deki "tin" kavramıyla bizleri evrenin usuna ve ruhuna bir yolculuğa davet ediyor. Tin, etkin yapan, biçim veren ve canlandıran bir ilkedir; bu ilke, insanın özgün düşünme yetisini vurgulayarak Descartes'ın "Düşünüyorum, öyleyse varım!" ilkesine sanat aracılığıyla yeni bir sezgisel boyut kazandırıyor. 2024'e sanatın gücünü keşfetme arzusuyla girerken, "Spiritus XXIV" sergisi farklı ifade biçimleri ve özgünlükle imgelerin gücünü bir araya getiriyor. Sergide yer alan kıymetli sanatçılar; Devrim Erbil, Mustafa Ayaz, Reyhan Abacıoğlu, Zeliha Akçaoğlu, Raşit Altun, Nevres Akın, Kudret Türküm, Murat Ateşli, Sibel Ünalan, Özgür Soğancı, Müge Selçuk, Deniz Korkmaz, Adem Kipçak, Behiye Arat, Nurdan Unus, Faruk Erdoğan, Mesut İkinci ve Nursun Sakal ile birlikte, sanatın eşsiz dilinde bizi başka sezgiselliklerle buluşturuyor. Bu sergi yolculuğunda, sanatseverleri evrensel bir deneyime ulaştırdı. "Spiritus XXIV," düşünce ve duyguları bir araya getirerek, sanatın evrensel dilinde bir deneyim sundu.

Küratör ve Sanat Tarihçisi Berna Demirhan Kimdir?

Berna Demirhan, küratör ve sanat tarihçisi. Artapolis Sanat Galerisi'nin ortağı ve yöneticisidir. Ulusal ve uluslararası alanda galeri bünyesinde sanatçılarla düzenlenen proje ve sergilerde küratörlük yapar. Sanat danışmanlığı verir. Sergilerin anlatımı için disiplinlerarası söyleşiler organize eder. Kataloglar için metin yazarlığı ve editörlük yapar. Yurt içi ve yurt dışındaki sanat fuarları, müzeler ve kültürel etkinliklerde edindiği izlenimlerini paylaşır. Öğrencilerin sanat eğitimi projelerini destekler. Berna Demirhan bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sanat tarzı , özgün projeleri , vizyonu , güçlü iletişimi ve kalemi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Berna Demirhan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Spor Gazetecisi Emre Tanrıver

28 Eylül 1994, Düzce doğumludur. Fakat Bolu’da büyüdüğü için kendini Bolulu diye tanıtmaktadır. Üniversiteye kadar Bolu’da okudu. Meslek lisesinde Ahşap Dekorasyon bölümü mezunudur. 2013’te Konya Selçuk Üniversitesi Radyo,Televiyon ve Sinema bölümünü kazandı. Üniversiteye başladıktan 1 ay sonra, okulun uygulama televizyonu olan ÜNTV’de çalışmaya başladı ve sektördeki kariyeri de böyle başladı. Aynı anda kameramanlık, muhabirlik, editörlük, canlı yayında futbol yorumculuğu ve kurguculuk yaparken 2014 Ocak’ta yerel bir gazete olan Pusula’da köşe yazarlığı yapmaya başladı. Daha sonra bu görevlere canlı yayın program moderatörlüğü de eklendi. 2016’da Ahmet Çakar ve Serkan Korkmaz ile yaptığı röportaj, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin ülke genelinde yaptığı yarışmada Yerel Medya Röportaj Dalı 1’incisi oldu. Aynı yıl TRT’nin Geleceğin İletişimcileri yarışması için okul arkadaşı ve meslektaşı Furkan Bozoğlu’nun moderatörlüğünde, Emre Tanrıver yorumculuğunda çektiği Yakın Markaj yorum programıyla TV Haber Programı Dalı kategorisinde 3. oldu. Yine 2016’da A Spor’da 3 ay gönüllü staj yaptı. Stajdan sonra okulun son senesi için Konya’ya döndüğünde; gazete tecrübesi de bulunması için, köşe yazarlığı yaptığı Pusula’da muhabirliğe başladı. 4 senelik okul hayatının 3,5 senesi çalışarak geçti. 2017 Ekim’de İŞKUR aracılığıyla Albayrak Medya bünyesindeki TVNET’te spor editörü olarak çalışmaya başladı. 2018 Aralık’ta tenkisat nedeniyle işten ayrıldı ve ilerleyen süreçte askere gitti. 2020 Haziran’da askerden döndü, ağustosta yine Albayrak Medya bünyesindeki dijital marka GZT’nin alt markası olan Zpor’da editör olarak işe başladı. 2022 Ocak’tan beri Zpor’daki görevine yayın yönetmeni olarak devam etmektedir. Emre Tanrıver Ekip arkadaşlarıyla birlikte yaptığı özel içeriklerle, farklı mizah anlayışıyla dijitaldeki spor markaları içinde öne çıkmaktadır. Emre Tanrıver yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün gazeteciliği , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , karizması , araştırmacılığı ile dikkat çekmektedir. Emre Tanrıver tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

“Kürk Mantolu Madonna”, 16 Ocak’ta CKM’de Prömiyer Yaptı

Usta yazar Sabahattin Ali'nin unutulmaz eseri "Kürk Mantolu Madonna", Taner Barlas'ın uyarlaması ve rejisiyle tiyatro sahnesine taşınıyor. Oyunun prömiyeri 16 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sabahattin Ali’nin ilk ve son aşk romanı olarak edebiyat tarihinde yerini alan ve kendisinin yaşardığı bir aşk hikayesi olduğu da söylenen “Kürk Mantolu Madonna”, tiyatro sahnesinde. Taner Barlas’ın uyarlayıp yönettiği bu oyunun dramaturjisi Ekin Aksu’ya ait. Oyunda Şebnem Özinal, Ceren Benderlioğlu ve Kıvanç Kürkçü de oyunda rol alıyor. “Kürk Mantolu Madonna” oyununu dekor ve ışık tasarımı Nurullah Tuncer’e, kostüm tasarımı Esra Enis Kesicibilek’e, ışık ve efektler Burak Belet’e, dekor uygulama Serkan Kavurt’a ait.

Kürk Mantolu Madonna

Yazan: Sabahattin Ali

Oyunlaştıran & Yöneten: Taner Barlas

Oyuncular: Taner Barlas, Ekin Aksu, Şebnem Özinal, Ceren Benderlioğlu, Kıvanç Kürkcü

“Bir çekmecede on yıl boyunca saklı duran kara kaplı bir defter…” “Raif Efendi’nin katlanamadığı çaresizliği, kavuşması imkansız aşkının tek tesellisi…” “Defterin taşıdığı sırlar, unutulmaz bir aşk ve koca bir yalnızlık…” Sabahattin Ali’nin, aslında kendisinin yaşadığı bir aşk hikayesi olarak da söylenen, romanı Kürk Mantolu Madonna, 1943 yılında, yazarın ilk ve son aşk romanı olarak yerini almıştır. Taner Barlas’ın, Ağustos 2023 yılında uyarladığı ve yönetmenliğini yaptığı bu eser, edebiyatın dışında, artık tiyatro seyircisiyle de buluşuyor ve sahnelerdeki yerini alıyor. Raif Efendi’nin resim merakının yol açtığı sergilere gitme tutkusu ve Kürk Mantolu Madonna’nın portresiyle karşılaşması büyülü bir yolcuğun başlangıcı olmuştur. Bu çok özel aşk hikâyesi, aynı zamanda yaşadıkları hayatta belki de ilk defa kendilerini var edebilmenin adıdır adeta. Sonrasında gelişen, yazarın hain bir rastlantı olarak tanımladığı, Maria Puder’in uzaktan akrabası olan Frau van Tiedemann’la karşılaşması, Raif Efendi’yi dayanılmaz bir işkencenin içine atmıştır. Tutku dolu bir aşk yaşadığı Madonna’nın başına gelen hazin olay, Raif Efendi’nin baş edemediği duygularla mücadele etmesine neden olmuştur. Tek dostu olarak tanımladığı kara kaplı defter, burada hayatına girer. Aynı şirkette çalıştığı iş arkadaşı ve güvendiği tek kişiye defteri emanet eder. Defter açılır ve on yıllık sır ilk kez aralanır. Oyun; umutsuzluğun ama aynı zamanda da umudun, korkunun ve heyecanın, aşkın yüceliğinin, kendini var etmenin ve hepsinin birleşimiyle yaşama anlam katmanın bir hikâyesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

YONCA POYRAZOĞLU ŞARKILARI TRT'NİN TÜM MECRALARINDA

Bugüne kadar birçok başarılı single çıkaran ve sosyal medyada birçok şarkısı ile viral olan Yonca POYRAZOĞLU,TRT'nin dikkatini çekerek ve büyük beğenisini kazanarak TRT'nin tüm radyo ve tvlerinde,altı şarkısını yayınlatmayı başardı. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı ve müzik kurulu üyelerinin imzalı onayını alarak büyük sükse yaptı. Başarılı sanatçının,Böyle Bitmez,Göze göz,Ruhumdaki Çocuk,Klinik Vaka,Sen ve Ben ve Sırra Kadem şarkıları TRT Müzik Kurulundan onay alarak klip anlamında TRT MÜZİK tv kanallarında ve tüm TRT RADYOLARINDA yayınlanmaya başladı. On parmağında on marifet olan ve sahnelerin aranan sesi olan sanatçının,bu başarısı müzik otoriteleri ve müzik şirketlerinin dikkatini çekti. Bugüne kadar birçok başarılı ve hit olmuş şarkılara imza atan sanatçı TRT'nin gönderdiği resmi evrağı sosyal medyasında gururla paylaşarak yalnızca şarkılar söylerek de başarılı olunabileceğini milyonlara gösterdi. Düzgün fiziği ve güzel sesi ile dikkatleri üzerine çeken Yonca POYRAZOĞLU;''TRT'de hemde çok önemli bir kurulun onayı ile tüm şarkılarımın yayınlanmaya başlaması beni çok duygulandırdı.Bu benim için müthiş bir gelişme.Çünkü orası devlet kanalı.İnanın belge elime ulaştığı ve onay geldiği anda çok duygulandım ve yaptığım işle gurur duydum.Çünkü bu başarımın ardında tamamen kendi emeğim var. Tamamen sesimle ve şarkılarımın güzelliği ile bunu başardım.Çünkü müzik piyasasına girdiğim ilk günden beri sürekli üretiyor ve çalışıyorum.Her şarkımın ardında perde arkasında,kocaman bir ekip,uykusuz geceler,heyecanlı saatler ve çok ciddi bir emek var.Bu emeğin boşa gitmemesi beni çok mutlu ediyor.İnanıyorum ki bu hayatta kaliteli işler yaparsanız mutlaka hak ettiğiniz yerlerde oluyorsunuz.''sözleri ile mutluluğunu dile getirdi.Ayrıca sanatçının yapımcısı ve aynı zamanda birçok şarkısının söz yazarı,duayen isim Cengiz ATABAY'da ''Yonca Hanım'ın TRT tarafından talep görmesi ve şarkılarının TRT'de yayınlanması benim içinde ayrı bir gurur kaynağı.Kendisininde söylediği gibi biz büyük bir ekibiz ve tüm ekip Yonca Hanım'ın bu başarısından dolayı gurur duyuyoruz.Bu nedenle sadece şarkı söyleyerek de doğru yerlerde olunabileceğinin ispatıdır Yonca Poyrazoğlu,üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz.''sözleri ile sanatçıya olan desteğini belirtti. Bugüne kadar birçok başarılı şarkı ve klibe imza atan sanatçı:''Bir senfonidir hayat. Uzun veya kısa.Her bir notası,her bir ölçüsü ruhumuza batıp kalan ve içimizi derinden sızlatan bir hüznün resmi geçidi. Ben asla üretmekten vazgeçmeyeceğim,insanlık için aşk için,yarım kalan sevdalar için şarkılar söylemeye devam edeceğim.''sözleri ile müziğe olan aşkını belirtiyor. Aynı zamanda birçok ünlü mekandan, çok fazla sahne teklifleri alan sanatçı,dolu dizgin sahneler yapmaya devam ediyor. Yeni şarkısının da stüdyo çalışmalarına başlayan başarılı sanatçının daha neler yapacağı,müzikseverler ve müzik otoriteleri tarafından merakla bekleniyor.