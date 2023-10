- Son zamanlarda doğan erkek çocuklarına “Muhammed” ismini koymak sanki moda oldu! Çocuk kavgalarında veya bu ismi taşıyan kişilere kızıldığında hitap ediş tarzlarında, kasıtsız ve şuursuzca: “Ulan M...!” gibi bu isme yakışıksız sıfatlarla hitap ettiklerini bir düşünüp titreyelim.

İşte bu endişeden olsa gerek, bu millet çok hassas ve ince düşündüğü için ve Hz. Muhammed’e sonsuz saygı ve hürmetinden dolayı; bu ismi “Mehemmed” veya umumiyetle “Mehmed” şekline çevirip, öyle telâffuz ederek; istemiyerek de olsa, yapılacak hitap hatâlarından kendilerini uzak tutmasını bilmişler.

Nitekim: Osmanlı Padişahlarından I. Mehmed (1413 - 1421), Fatih Sultam Mehmed (1451 - 1481), III. Mehmed (1595 - 1603), IV. Mehmed (1648 - 1687), Mehmed Reşad (1909 - 1918), Mehmed Vahdeddin (1918 - 1922) gibi Padişahlar; “Muhammed” olarak değil “Mehmed” olarak isimlendirilmişler; “Muhammed” isimleriyle yadedildikleri takdirde, beklenmedik tahkir edici hitaplardan, “Muhammed” isminin yani Hz. Muhammed’in adının, dolayısıyla O’nun zâtının lekedar olmasına, nazik bir şekilde sed çekmesini bilmişler.

- “Susamış bir adamın ilk yudum suda bulduğu lezzet son yudumunda yoktur. Büyük bir ikbal veya zaferin ilk neşesi gittikçe azalır. Nihayet duyulmaz olur. Aynı nimet veya sıkıntı içinde bulunan insanlar, her zaman sevinç ve kederde müsavi (eşit) değildirler.” (M. Hamdi Yazır)

- “Dünyanın başına, dünyada gözü olmayanlar getirilmelidir.”

- Söz kuvvetini nisbetinden aldığı gibi, kişi de kuvvetini yine nisbetinden almalı.

- İlim bir hucce-i bî sahildir.

Anda âlim geçinen câhildir. (Nâbî)

- İsrail - Filistin savaşı (2023), Makyavel’in “Gaye için herşey meşrudur!” menfî fikrinin; İsrail tarafından her zaman olduğu gibi, nasıl benimsendiğinin müşahhas / somut bir şekilde gözler önüne serilmiş hâlidir.

- Nice insanlar var elbisesiz! Nice elbiseler var insansız!

- Bazan umulmayan kimselerden güzel söz ve fikirler sâdır olabilir / çıkabilir. Fakat söyleyenden dolayı güzel, yerinde ve doğru bir sözü reddetmemeli.

- Dini yanlış anlayan dindarlara bakarak, din suçlanmalı mı?

Hatâlı doktorlar yüzünden Tıbba cephe almak doğru olur mu?

Hukuku yanlış uygulayan avukat ve hakimlerden ötürü, Hukuka sırt çevirmek yakışık alır mı?

- İki uzaylı konuşuyor:

Uzaylı x: Dünya denen bir gezegen varmış! Orada insan denen topraktan varlıklar yaşarmış.

Uzaylı y: Ne yiyip içerlermiş?

Uzaylı x: Toprak!

Uzaylı y: Toprak toprağı yer mi?

Uzaylı x: Bir şeyden herşeyi, herşeyden bir şeyi yaratan Allah yedirir.

Uzaylı y: Tıpkı bizlerin, uzayda olup, uzayda yaşadığımız, uzaydan yiyip içtiğimiz gibi desene.

Uzaylı x: Ha şunu bileydin.

- Nereden geldim?

Beni kim getirdi?

Ve neredeyim?

Beni kim burada, niçin tutuyor?

Ve nereye gideceğim?

Beni kim? Niçin buradan götürecek?

Sorularını her insan kendine sormalı,

Kendini sorgulamalı,

Mutlaka bir çözüm bulmalı.

Var oluş keyfiyetinin hikmetine,

Mutlaka vâkıf olmalı.