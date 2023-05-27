Afyonkarahisar

İki yaşında otizm tanısı konulan Erdeniz'in 7 yaşında müziğe ilgisi olduğunu fark eden ailesi, bu konuda araştırma yaptı.

Götürülen yerlerde bazı akademisyenler çocuğun, "mutlak kulak" olarak adlandırılan ve doğadaki tüm sesleri herhangi bir referansa ihtiyaç duymadan nota olarak tanımlayabilme diye açıklanan yeteneği olduğunu söyledi.

Erdeniz, lise eğitiminin ardından 2019'da kazandığı AKÜ Devlet Konservatuvarına başladı.

Ailesinin desteğini hep yanında gören Erdeniz, eğitimini başarıyla tamamladı.

Ailelere otizmli çocukların yeteneklerini keşfedin tavsiyesi

Erdeniz'in babası Seyhan Erdeniz, oğlunun dersleriyle yakından ilgilendiğini, birlikte derslere girdiklerini söyledi.

Koral'ı bazı akademisyenlerin "mutlak kulak" olarak değerlendirdikten sonra oğlunun gelişimi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Erdeniz, şöyle konuştu:

"Nihayetinde konservatuvara kabul edildi. Bugüne kadar okulda çok güzel anlar yaşadık. Mezun olacağımız için çok üzülüyoruz. Şu anda bizim için idolümüz olan Buğra Çankır var. Doktora yapıyor. Üniversitede kalıp, öğretim üyesi olarak çalışmak istiyor. Koral için de aynı şeyi düşünüyoruz. Ailelere tavsiyem, her otizmli çocukta bir yetenek vardır. Bu müzik, spor veya farklı bir şey olur. Yeteneklerini keşfedebilirlerse iyi olur."

Okulun ilk otizmli lisans öğrencisi oldu

AKÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Fakı Can Yürük de Koral'ın okuldaki ilk otizmli lisans öğrencisi olduğunu kaydetti.

Koral'ın dört yıldır öğrencisi olduğuna değinen Yürük, "Bu öğrenciler, yetenek sınavında çok başarılı. Dört yıl Koral ile çalıştık. Konserler oldu, bir sürü etkinliğe katıldı. Dolu dolu 4 yıl geçirdik. Yüksek lisans için de devam etmek istiyoruz." dedi.

AA