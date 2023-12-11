HABER: SAFİYE YILDIRIM

Kompresör, Vakum ve Basınçlı Gaz Ekipmanları Derneği (KOMSAD), sektörlerine destekler veren başarılı gazetecileri gala gecesinde ödüllendirdi.

Gala gecesi öncesinde Ankara Hilton İn Garden Otel'de düzenlenen genel kurulda, derneğin kurucu başkanı Murat Alişiroğlu başkanlığı Yakup Tüfekçi’ye devretti.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay ve Merve Kılıç, Önce Vatan Gazetesi Yazarı Ferhat Yıldırım, TGRT Yapımcısı Müjgan Recai, Sözcü Gazetesi TBMM Şefi Veli Toprak, Tivi 6 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Küçükyılmaz ve Wooman Gool Program Yapımcısı Bedri Akkerman’ın ödül aldığı gecede, Tuğçe Fidan ve orkestrası konser verdi.

Gala gecesinde bir konuşma yapan Gazeteci-Yazar Ferhat Yıldırım, “KOMSAD Derneğinin Kurucu Genel Başkanı Murat Alişiroğlu’nun gazeteci kimliği ile derneğe olumlu yönde verdiği katkıları hepimiz görmekteyiz. Gazeteciler her zaman iyi işlere veya her zaman kötü işlere imza atmazlar. Bu sebeple iki gazeteciyi mukayese etmek istiyorum.

Mahatma Gandi hukukçu olmasının yanı sıra bir gazeteciydi ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet olmadan direnişin sembol ismi olarak gönüllerde yerini almıştır. Kendi çıkardığı İngilizce Young India gazetesinde olsun diğer editörlük ve yazarlık yaptığı dergi ve gazetelerde her zaman tarafsızlık ilkesini en ön planda tutmuştur. Tarih onu onurlu ve ahlaklı duruşu ile altın harflerle yazmıştır. Gandi’nin Satyagraha felsefesi halen varlığını korumakta ve bu akımı benimseyenler şiddete ne olursa olsun karşı durmaktadır. Bir diğer gazeteci olan Theodor Herzl’in Avrupa aklı yardımı ile kurmuş olduğu Siyonizm’in ise savaşa ve gözyaşına neden olduğunu görmekteyiz” diyerek gazetecilerin dünyaya mirasının barış veya savaş olabildiği gerçeğini örneklerle izah etti.