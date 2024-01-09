Güney Güneyan, daha önce Önce Vatan, Yeni Çağrı, Milliyet ve Cumhuriyet gibi köklü gazetelerde görev almanın yanı sıra, sosyal bilimler ve kültür dergisi Komplike'nin de kurucu genel yayın yönetmenliğini üstlenmişti. Ekonomi, dezavantajlı gruplar, yoksulluk ve gelir eşitsizliği konularındaki gazetecilik çalışmaları ve kitaplarıyla bilinen Güneyan, Kompanse'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenerek bu deneyimini yeni bir dijital platformla birleştiriyor.

İstanbul merkezli olan Kompanse, bağımsız bir medya kuruluşu olarak yayın yapacak. Güneyan, “Yayınımız, adından da anlaşılacağı üzere dengeleme misyonu üstlenmeyi amaç ediniyor ve faaliyette bulunduğu tüm alanlarda da bu amaca hizmet eden çalışmalar sürdürüyor” diyerek Kompanse'nin temel amacını ifade ediyor.

Resmi internet sitesi ve önde gelen haber platformlarından Bundle'da yer alan Kompanse, yeni yılda ulusal çapta daha geniş bir kitleye ulaşmayı planlıyor. Etik değerlere bağlı, çeşitli konularda kaliteli habercilik anlayışıyla öne çıkan Kompanse, Türkiye medya sektörüne yenilik ve denge getirme hedefiyle yola çıkıyor.