Köln Yunus Emre Enstitüsü, Köln-İstanbul Kardeş Derneği ve Köln-Selanik Derneği işbirliğiyle açılışı yapılan sergide, Türk-Yunan sanatçı Helena Katsiavara ile Türk sanatçı Ethem Tuğsat'ın eserleri sergileniyor.

Sergide, Katsiavara'nın "Sanat Alanında Kültürel Kimlik" temalı soyut eserleri ile Tuğsat'ın "Doğa, Tarih ve Mimariye Yolculuk" temalı çoğunluğu Köln ve İstanbul'dan kesitler sunan yağlıboya ve akrilik tablolar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Köln Belediye Başkanı Ralf Heinen, açılışta yaptığı konuşmada, Yunus Emre Enstitüsünün etkili faaliyetleri ve kurduğu paydaşlıklarla şehrin bir parçası olduğunu belirterek, bu çalışmalarından dolayı kurumu tebrik etti.

Köln-İstanbul Kardeş Derneği Başkanı Walter Kluth, Enstitü ile 8 yıldır kaliteli ortak faaliyetlere imza attıklarını söyledi.

Enstitünün Köln Sorumlusu Yılmaz Bulut, sergiyle gerginlikler yaşanan bugünün dünyasında toplumların barışına vurgu yapmak istediklerini ifade etti.

Açılışta, Antonius Papamichail ve Helena Katsiavara farklı dillerde şarkılar seslendirdi.

"Ren Nehri'nden Ege denizi yoluyla Boğaza" isimli resim sergisi, iki hafta boyunca 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.