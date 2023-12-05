Haber: Damla Oya Erman

İlk keşfi, tarih meraklısı Denis Konkol gerçekleştirdi ve buluntuyu Pomeranya Eyaleti Anıtlar Koruma Dairesi'ne bildirdi. Polonya'da metal dedektörü kullanarak amatörce eser araştırması yapmak yasak olduğundan, bu tür buluntuların yerel otoriteler tarafından lisanslanması gerekiyor ve bulunan her şey devletin mülkiyetine geçiyor.

Arkeologlar, keşif alanında yapılan incelemede, birkaç düzine metre yarıçapında ve turba-humus tabakasının 20 ila 30 santimetre altında beş adet bıçak buldu.

Pomeranya Eyaleti Anıtlar Koruma Dairesi Müdürü Igor Strzok, "Bu buluntuların çıkarılması, arkeolojik gözetim altında, koruma amacıyla yapıldı. Bu, sitenin olası tahribatını önlediğimiz anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

M.Ö. 1700 ila 1300 tarihleri arasına tarihlenen beş baltanın muhtemelen kült amaçlı bir depozito olduğuna inanılıyor, ancak arkeologlar baltaların ticaretle de ilişkilendirilebileceği olasılığını göz ardı etmiyor.

Baltalar, tautušiai tipi olarak adlandırılan ve bugünkü Litvanya veya kuzeydoğu Polonya'dan gelen Baltık kültürleriyle ilişkilendirilen baltalardır. Büyük boyutları ve ince saplarıyla dikkat çeken bu baltalar, geniş bıçaklarıyla öne çıkıyor.

Bölgedeki Tunç Çağı sitelerinin önceki kazıları genellikle bilezikler veya göğüs plakaları gibi buluntular içerirken, baltaların bulunma sıklığının düşük olduğunu vurgulayan Strzok, beş baltanın Gdańsk Arkeoloji Müzesi'ne taşınarak uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde inceleneceğini belirtti.