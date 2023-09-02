Milli arada takımın motivasyonunu artıracak bir galibiyet aldıklarını anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Bugün önceliğimiz kazanmaktı ve bu yüzden 3 puan aldığımız için mutluyum. Karşımızda çok genç, çok koşan, mücadele eden ve maçlarını analiz ettiğimiz zaman şanssız mağlubiyetler alan bir takım vardı. Bugün 6-7 puanlı bir takım karşımızda olmalıydı. Bugün oyuna iyi başladık ve oyunun kontrolünü elimize aldık. Rakibe ne oynamak istediğimizi kabul ettirirken golü bulduk. Rakip eksildikten sonra bizde de bir şeyler eksildi ve ondan sonraki süreç istediğimiz gibi gitmedi. Daha çok pozisyona girmemiz gerekiyordu ama maalesef bunu yapamadık."

AA