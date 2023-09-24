KOCAELİ AA- Bakanlık verilerine göre, ocak-haziran döneminde kentte 40 proje "tamamlama vizesi" (yatırım teşvik belgesi alınarak yapılmış yatırımın tamamlandığına dair verilen onay) almaya hak kazandı.

Sabit yatırım tutarı 1 milyar 112 milyon 370 bin lirayı bulan projelerle 1366 kişi istihdam edildi.

Kentte işletmeye geçen teşvikli yatırımların 7'sini "komple yeni" kategorisindeki projeler oluşturdu. Tamamlanan projeler ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşurken eğitim ve depolama sektörlerinde de çeşitli yatırımlar hayata geçirildi.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalandı.

Ahşap panel imalatı yatırım tutarı büyüklüğünde ilk sırayı aldı

Yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırayı 166 milyon 854 bin lirayla ahşap esaslı panel sektöründe faaliyet gösteren bir firma tarafından gerçekleştirilen tevsi (genişletme) projesi aldı. Yatırımın tamamlanmasıyla 130 kişilik istihdam oluştu.

Metal işleme sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın otomotiv parçaları üretimine yönelik 97 milyon 878 bin lira tutarlı projesi ikinci sırada yer aldı. Bu yatırımla 30 kişiye iş imkanı sağlandı.

Bir otomotiv firmasının sabit yatırım tutarı 87 milyon 538 bin lira olan projesi için aldığı "tamamlama vizesi", kentteki en büyük üçüncü yatırım olarak kayıtlara geçti.

En fazla istihdam sağlayan projeyi uluslararası teknoloji şirketi hayata geçirdi

Uluslararası bir teknoloji şirketi tarafından gerçekleştirilen büyük ölçekli tevsi projesi, bu dönemde en fazla istihdam oluşturan teşvikli yatırım oldu. Sabit yatırım tutarı 58 milyon 189 bin lira olan projenin hayata geçmesiyle 213 kişi istihdam edildi.

Kocaeli'de yılın 6 aylık döneminde "tamamlama vizesi" alan projelerin aylara göre dağılımı, toplam yatırım tutarı ve gerçekleşen istihdam sayıları şöyle: