Derince Pakmaya Abidin Pak İlkokulu öğrencilerini aileleriyle Çınarlıdere Mesire Alanı'na götüren halk otobüsünün şoförü Sinan Ata, yolda bir kaplumbağa görmesi üzerine aracı durdurdu.

Karşı yönden gelen aracı da ikaz ederek durduran Ata, aşağıya inerek kaplumbağayı aldı.

Kaplumbağayı yeşil alana bırakan Ata, aracına binerek yoluna devam etti. Yolcular, davranışından dolayı Ata'ya teşekkür etti.

Öte yandan Ata'nın kaplumbağayı yoldan alarak yeşil alana bırakması, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.