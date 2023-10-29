KOCAELİ

Anadolu Otoyolu Tavşanlı Mahallesi mevkisi karayolu bağlantı kavşağı İstanbul istikametinde Kadri Y. yönetimindeki 33 AEP 386 plakalı saman yüklü tır ile Süleyman A. idaresindeki 39 DE 097 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpışarak devrildi.

Devrilen araçlarda, tır sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle trafik akışının durma noktasına gelmesinin ardından 1 kamyon,1 hafif ticari araç,1 cip ile 4 otomobilin karıştığı başka bir kaza meydana geldi.

Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan Tolga K. ile kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralananlardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu otoyolu İstanbul istikametinde trafik alternatif yollara verildi.