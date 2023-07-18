KOCAELİ AA- KOÜ Müzik Bölümü Keman Sanat Dalı 4. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Yağmur Çınar, öğretim görevlisi Gonca Bilget ile sürdürdüğü çalışmaların ardından Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması'na çevrim içi katıldı.

Temmuz ayında sonuçları açıklanan yarışmada performansını sergileyen genç kemancı, "sonat" kategorisinde birincilik elde ederek kariyerindeki ilk uluslararası başarısına imza attı.

Müzik Bölümü Klarnet Sanat Dalı 1. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sıla Samur da 2 aşamalı çevrim içi katılımlı New York Klasik Müzik Yarışması'nda "orta seviye" kategorisinde birinciliği elde etti.

Müziğe kemanla başlayan, öğretim görevlisi Yasemin Salman Yılmaz'ın önerisiyle klarnete yönelen Samur, ilk uluslararası başarısını genç yaşta kazanmış oldu.

Uluslararası platformlarda ülkelerini başarıyla temsil etmenin gururunu yaşayan genç müzisyenler, yurt dışında eğitim alma ve büyük orkestralarda çalma hayalleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

"Kalıcı olmak istiyorsanız bazı fedakarlıklar yapmanız gerekiyor"

Samur, ailesinin kendisini 8 yaşında hobi olarak kemana başlattığını, 1,5 yıl keman eğitimi aldıktan sonra konservatuvarda klarnete yöneldiğini anlattı.

Klarneti seçtiği için mutlu olduğunu dile getiren Samur, "Konservatuvarda kalıcı olmak istiyorsanız bazı fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Buraya çocuk yaşta giriyoruz, sosyal hayatımızdan geri kalıyoruz. Dışarıdan bakıldığı zaman kolay gibi gözüküyor ama öyle değil." dedi.

Samur, günde 4-6 saat çalışma programlarının bulunduğunu, 2-3 gün ara verildiği takdirde enstrüman çalma konusunda geriye gidildiğini vurguladı.

Katıldığı ikinci uluslararası yarışmada birincilik elde ettiğine değinen Samur, "İki aşamalı yarışmaydı. İlk aşama kabul edilince ikinci aşamaya katıldım ve derece elde ettim. Başarılar elde etmemiz, hem okulumuz hem kendi adımıza gurur verici. Hocalarımız sayesinde buralara geliyoruz." diye konuştu.

Samur, hocalarının, sanatçı olmaları için çok iyi düzeyde eğitim verdiğine dikkati çekerek, "Hedefim yurt dışında kariyerime ve hayatıma devam edip, oradaki iyi hocalarla çalışmak. Büyük bir orkestranın üyesi olmak da hayallerim arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

"Orkestrada bulunmak ve akademisyenlik yapmak istiyorum"

Yağmur Çınar da 14 yaşında müzik alanında eğitim almaya karar verdiğini söyledi.

Konservatuvara girmek için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Çınar, "Her şeyden önce çok çalışmak önemli. Yetenek olması gerekiyor, fakat çalışmadan sonuç elde etmek çok zor diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de düzenlenen Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması'na katılarak "sonat" kategorisinde birinci olduğunu aktaran Çınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Okulumuzun eğitimi çok iyi, böyle bir ortamda bulunmak gerçekten çok keyifli ve geliştirici. Her gencin hayali olduğu gibi ben de yurt dışı eğitimi almak isterim. Bunun için çok çabalamam gerek. Orkestrada bulunmak ve akademisyenlik yapmak istiyorum."