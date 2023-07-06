İSTANBUL- Koç Üniversitesi Hastanesi, çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmek ve toplum nezdinde farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye’de bulunan KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı), Onkoloki Anneleri ve Umuda Pedal iş birliğiyle, RSM US LLC seniorr partner’ı aynı zamanda “Ride 4 Dray” insiyatifinin kurucusu Jim Clarahan'ı ağırladı. Clarahan'ın 2019 yılında 1 yaşında nadir bir beyin tümörü teşhisi konan ve yaklaşık 4 yıl bu hastalıkla mücadele eden torunu Dray'in onuruna kurduğu Drysontate Çocuk Kanseri Araştırma Fonu, beyin kanseri olan çocuklarda teşhise yardımcı olmak ve farkındalık yaratarak hayat kurtarmak için çocuk kanserleri vakıflarına gelir sağlamayı amaçlıyor. Bu amaçtan hareketle, motosikletiyle bugüne kadar 25 ülkeyi dolaşıp 11 çocuk hastanesi ve kanser merkezinde durarak farkındalık yaratan ve fon sağlayan Jim Clarahan'ın Türkiye'deki ilk durağı Koç Üniversitesi Hastanesi oldu.

Türkiye'nin önde gelen kanser tedavi merkezlerinden biri olan Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çocukluk çağı kanseri araştırma ve tedavilerine ağırlık verilmesi nedeniyle öncelikli olarak hastaneyi ziyaret eden Jim Clarahan, yeni açılan Pediatrik Kemik İliği Nakil Merkezini de gezme fırsatı buldu. Türkiye'de kemik iliği nakli bekleyen çocuk hastalara özel tedavi imkanı sunmak amacıyla hayata geçirilen Pediatrik Kemik İliği Nakil Merkezi, 3 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla hasta kabulüne başladı. Lösemiden Akdeniz anemisine kadar pek çok rahatsızlığa ilişkin detaylı analiz ve iyileştirici yöntemlerin multidisipliner bir yaklaşımla sunulduğu nakil merkezinde, bütüncül tedaviler sayesinde çocukların fiziksel sağlığı kadar mental sağlığı da önceliklendiriliyor.

Jim Clarahan: “Türkiye çocukluk çağı kanseriyle mücadelede büyük bir öneme sahip”

Koç Üniversitesi Hastanesi ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Jim Clarahan, Türkiye’ye ilk ziyaretinden dolayı büyük heyecan duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye kanserle ilgili yenilikçi sağlık tedavilerine ve prosedürlere yapılan yatırımlarda öncü ülkelerden biri konumunda. Bu nedenle çocukluk çağı kanseriyle mücadelede de büyük bir öneme sahip. Çocukluk çağı kanseri ile mücadele için bir adım atılmalı. Bu adımı ilk atan neden Türkiye olmasın?” Yolculuğuna ilişkin bilgiler de paylaşan Clarahan, şöyle devam etti: “Madrid’den yola çıktıktan sonra 60 günü aşkın bir sürede İstanbul’a ulaştım. 17 ülke üzerinden 11 bin kilometrelik yolda çocuk kanseri alanında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşları ziyaret ettim. Avrupa'da tanıştığım çocukluk çağı kanserleri yardım kuruluşlarının iş birliği yapma konusunda istekli olduklarını öğrenmek son derece cesaret vericiydi. Ancak çocukluk çağı kanseri araştırmaları ve tedavileri için oluşturulan fonların çoğu ülkede düşük bir öncelik taşıdığını öğrenmek oldukça üzücü. Bu, ortak misyonumuzu daha da önemli hale getiriyor. Çocukluk çağı kanserine bir çare bulunana kadar daha fazla fon ve farkındalık için kampanyamıza devam edeceğiz. Ride 4 Dray'i dört yıl önce başlattığımda amacım, kanserli çocuklar ve ailelerinin karşılaştığı zorluklar hakkında toplum genelinde farkındalık yaratmaktı. Bunun yanı sıra çocukluk çağındaki fark edilir derece kilo kaybının beyin tümörünün belirtilerinden biri olarak literatüre girmesi en büyük amacım. Kanserden yalnızca hastanın kendisi değil, kardeşler, ebeveynler hatta onların kariyerleri de etkileniyor. Bu çocukların ve ailelerinin desteğe ihtiyacı var. Avrupa'daki küçük yolculuğumun bu ortak amaca ışık tutmasını ve olumlu bir fark yaratmaya yardımcı olmasını umuyorum.”

HABER: EMİR YÜCEL