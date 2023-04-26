DEMET AYDIN

2006 yılından beri bankacılık ürünleri karşılaştırma kategorisinde hizmet veren lider platform HangiKredi, ürün portföyünü “finansal asistan” vizyonu altında genişletmeye devam ediyor. Bireysel müşterinin uçtan uca tüm finansal ihtiyaçlarına cevap vermek için açık bankacılık, elektronik para gibi birçok yeni özelliği platformuna eklemeye hazırlanan HangiKredi, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini de HangiKredi KOBİ markası altında hayata geçiriyor. KOBİ’ler ile finans kuruluşlarını bir araya getirerek ücretsiz olarak hizmet sunan HangiKredi KOBİ, 2023 yılı içinde 1 milyon işletmeye ulaşmayı hedefliyor.



Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal ihtiyaçlarını çoğunlukla fiziki kanallar aracılığıyla yürütmesi, işletmelerin her bir ürün için ayrı kuruluşlarla tek tek temasa geçmek durumunda kalmasına bir çözüm bulma ihtiyacından doğan HangiKredi KOBİ, işletmeler ve finans kuruluşları arasında köprü görevi görüyor. KOBİ’lerin zamanını daha etkin kullanmalarını ve onları doğru ürünle buluşturarak maddi tasarruf sağlamalarını hedefliyor.

Tüm finansal ihtiyaçlar tek platformda



KOBİ’lerin tüm finansal ihtiyaçlarında yanında olmayı hedefleyen HangiKredi KOBİ, ticari kredi ve kredi kartı karşılaştırmadan en uygun komisyonlu POS ürünleriyle buluşturmaya kadar geniş bir yelpazede hizmet sağlayacak. Çeklerini hemen nakde dönüştürmek isteyen işletmeler çek gönder hizmetiyle HangiKredi KOBİ üzerinden teklif alabilecek. KOBİ’ler bankaların maaş promosyonlarını da buradan ücretsiz olarak karşılaştırabilecek.