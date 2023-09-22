Haber: Dinçer Karacalar

Sanatçı yeni şarkısına İstanbul’da bir de klip çekti. Çekimleri bir günde tamamlanan klip’te ilginç bir de olay yaşandı.Güllü,kamera karşısında şarkısını söylerken bir anda çığlıklar atıp “Fareler, aman Allah’ım fareler” diye bağırmaya başladı. Ne olduğunu önce anlamayan set ekibi Güllü’nün etrafını saran fareleri görünce çekime ara verdi. Kameraya yansıyan çığlıklarını daha sonra izleyen Güllü,”Hayatta en korktuğum şeylerden biri faredir.Tam konsantre olmuş şarkımı söylerken bir anda ayaklarımın dibinde onları görünce korkudan çığlık atmışım “ dedi. Set yerinde ki fareler ekip tarafından temizlendikten sonra klip çekimleri devam etti.