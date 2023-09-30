Konya

Otomobil, traktör ve motosikletlerden oluşan yaklaşık 100 araçlık sergi, üç gün boyunca 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda ziyaret edilebilecek.

Dernek Başkanı Muammer Deveci, klasik araç tutkunlarına üç gün boyunca nostalji yaşatacaklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise klasik araçların sadece teknolojik hatıralar değil, kendilerine özgü tasarımları, estetik çekicilikleri ve döneminin teknolojisinin müthiş birer örneği olduğunu anlattı.

Bu tutkunun, bir yaşam tarzının ve hatta bir kimliğin ifadesi olduğunu dile getiren Kavuş, "Klasik otomobillerin büyüsü sadece dış görünüşleriyle sınırlı değil. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Her biri ayrı bir dönemi, hatta bir kültürü temsil ediyor. Klasik otomobiller, bizi sadece bir yerden başka bir yere götürmüyor. Bir zaman makinesi gibi geçmişe yolculuk ettiriyorlar." diye konuştu.

Konya Klasik Otomobilciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Koyuncu da ilgi ve yoğunluktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Serginin açılışına AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, dernek yöneticileri, klasik otomobil sahipleri ile halk katıldı.

AA