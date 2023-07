Lefkoşa/Ankara

Töre, KKTC'ye resmi ziyarette bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı görüşme öncesi açıklamada bulundu.

Kıbrıs'ın Türk milletinin vatanı, Kıbrıs Türklerinin de Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğunu belirten Töre, "KKTC'nin devamı ancak ana vatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle mümkündür. Türkiye'nin desteği olmadan dünya bizi tanımıyor, izole ediyor, ambargolar uyguluyor ama bütün izolasyonlara, ambargolara rağmen ana vatan Türkiye'nin desteği devam etmektedir." dedi.

"Türkiye ile Türk milleti ile ayrı gayrı olmayacağız"

Milli kültürün ve manevi değerlerin korunmasının önemine işaret eden Töre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli kültürünü kaybeden, milli ve manevi değerlerini kaybeden bir halk veya toplum kendini kaybeder, zaman içerisinde yok olup gidebilir ama bizim özümüz, öznemiz Türk'üz ve Türk milletiyiz. Tek başımıza bir özne değiliz. Öznemiz milli davamızdır, Türk milletinin yüksek menfaatleridir, çıkarlarıdır. Kıbrıs Türk halkının yüksek çıkarları da Türk milletinin yüksek çıkarlarıyla birlikte mütalaa edilmesi gerekir ve ele alınması gerekir. Ayrılığa gayrılığa düştüğümüz anda sıkıntıya düşeriz ve büyük bir yanlışlık da yapabiliriz. Onun için Türkiye ile Türk milleti ile ayrı gayrı olmayacağız."

Töre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonların kaldırılmasına yönelik mesajlarının tarihi bir çağrı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine BM Genel Kurulunda "Dünya beşten büyüktür" ifadesinin bir gerçeği yansıttığını kaydeden Töre, "Kıbrıs Türk halkı Avrupa tarafından ambargolara maruz kalmaktadır. BM verdiği sözleri tutmamaktadır. Yine aynı şekilde ABD, İsrail, Fransa, Rum tarafıyla, Yunan tarafıyla askeri tatbikatlar yapmaktadır. Bu askeri tatbikatlar kime karşı yapılıyor? Gayet açık ve belli. Bizim tek güvencemiz Türk ordusunun Ada'daki varlığıdır, Türkiye’nin etkili garantörlüğünün devam etmesidir. Bu asla sulandırılamaz. KKTC’nin milli varlığı da sulandırılamaz. Çünkü bir milli devlet kurması her halka nasip değildir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin güçlü varlığı her zaman bize de güç vermektedir"

Töre, Kıbrıs Türk halkının milli devleti olan KKTC'yi kurduğunu belirterek "Bu milli devletimize sahip çıkacağız. Şehitlerimize borcumuzdur, bizden sonraki nesillere borcumuzdur. Bağımsızlıktan, egemenlikten, istiklal anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz. Dolayısıyla ana vatan Türkiye'nin güçlü varlığı her zaman bize de güç vermektedir. Türkiye'nin yeni yüzyılına girerken, Türkiye’nin yeni yüzyılı inanıyorum ki Türk milletinin yeni yüzyılı olacaktır. Çünkü Türkiye güçlü olursa, Türk dünyasının tamamı, Türk milletinin tamamı da daha güçlü olur. Diğer Türk cumhuriyetleri de daha güçlü olur. Morallerimiz de daha yüksek olur." dedi.

Türkiye'ye olan sevgilerine ve iki ülke arasındaki yakın bağlara işaret eden Töre, "Biz ana vatanımız Türkiye'yi, Türk milletini çok seviyoruz çünkü zaten mensubuyuz. Türkiye'siz Kıbrıs olur mu? Olmaz. Damarımız kesilmiş olur, damarımızdaki kan bitmiş olur, tükenmiş olur. Türkiye'siz bir can olur mu? Hayır, bir insanın bedenindeki can çıktığı zaman nasıl ceset olursa, Türkiye'siz olmaz. Dolayısıyla Türkiye ve Türk ordusu bizim bedenimizdeki can, damarımızdaki kan gibidir ve bunlarsız olmaz. KKTC yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AA