HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

Bilgi birikimi, kendine has çalışma kuralları ile beğeni toplayan ve gazete, dergi, TV programı gibi medya araçlarının aranan ismi olan Şelale Ünseli bu başarısını ödülleriyle taçlandırdı. Azerbaycan'da aldığı Yılın En Başarılı Yaşam Koçu ödülünün ardından Türk İş Kadınları Başarı Plaketine de layık görülen Şelale Ünseli depremzedeler için gönüllü olarak verdiği psikolojik seanslar ile kalplere de yerleşti.

Danışanlarının sorunlarına kalıcı çözümler bularak onlara normal bir yaşam akışı kazandıran Şelale Ünseli çalışmalarını yüz yüze ve online olarak sürdürüyor. Kendisine sosyal medyadan ulaşabilir ve sorunlarınıza çözüm yolları bulabilirsiniz.