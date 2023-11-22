Kış mevsiminde havaların soğuması, rüzgâr, hava kirliliği, kapalı ortamlarda daha çok zaman geçirme, daha az su içilmesi gibi tüm bu faktörler ciltte kuruluğun artmasına, cilt hastalıklarının gelişmesine veya alevlenmesine neden oluyor. Kış aylarında cildimizi tehdit eden bir başka etken ise stres! Güneşin kış aylarında yüzünü daha az göstermesi depresif duygu durumunu artırıyor. Bu yüzden stresle tetiklenen cilt hastalıklarının da görülme sıklığı artıyor. Avrasya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Deniz Yardımcı, kış mevsiminin tetiklediği cilt problemlerini anlatıyor. Herkese sağlık dolu bir hafta dilerim.

Soğuğa maruz kalmak egzamayı artırıyor

Havaların soğumasıyla egzamalarda artış olur. Sık elini yıkamak, işte kimyasalla uğraşmak, açık havada çalışmak ellerde kuruma, çatlama, kaşıntı ve egzamalara neden oluyor. Bu problemler bazı durumlarda şiddetli boyuta ulaşarak kişinin günlük yaşantısını bile etkileyebilir. Bu durumda hastalara ellerini yıkarken fazla kurutmayan temizleyiciler önerilir ve nemlendiriciler verilir. Gerektiği takdirde ağız ve lokal ilaç tedavisine başlanır. Soğuk havalarda eldiven kullanılması önerilir.

Ortamdaki azalmış nem sedef hastalığını tetikliyor

Sedef kronik bir cilt hastalığıdır. Stresle birlikte artış gösterir. Kışın gelmesiyle birlikte ise sık sık tekrarlayan enfeksiyonlar sebebiyle şiddetini arttırır. Cildin kuruluğu ile birlikte kaşıntı şikâyeti artar. Bu durum ise sedef hastalarının hayatlarını etkilemeye başlar. Kısacası olay zorlu bir kısır döngüye dönüşür. Sedef hastalarının normal tedavilerine ek olarak gün içinde yaklaşık 15 -20 dakika açık havada dolaşması, beslenmesine dikkat etmeleri önerilir. Ayrıca oluşan kuruluklar için bol bol nemlendirici kullanması gerekir.

Seboreik dermatit (Yağlı Egzama)

Yüz, sırt, göğüs ortası, saçlı deri gibi vücudun yağlı bölgelerinde görülen kırmızı zeminde yağlı sarı kabuklarla gelişen bir cilt hastalığıdır. Mevsimsel farklılıklar gösterir. Genelde yazın hafifleyip, kışın artış gösterir. Uzun süren sıcak banyolar, nemin azalması hastalığı alevlendirir. Hastaların uygulanan tedavilerine kışın daha dikkatle devam etmeleri önerilir. Verilen temizleyicilerle yapılan banyo sonrası nemlendiriciler kullanılmalıdır.

Kaşıntı ve kuruluk

Kaşıntı bir iç hastalığın belirtisi olabileceği gibi tek başına bir sağlık problemi de olabilir ve tüm vücudu etkileyebilir. Genellikle kışın artan kaşıntıların etken sebebi kuruluktur. Havadaki nemin azalmış olması, sıcak suyla yapılan banyolar, stresin artması, temizleyici olarak kullanılan ürünler kaşıntıyı arttırır. Hastalara sık ve sıcak suyla yıkanmamaları önerilir. Her banyodan sonra nemlendirici kullanılmalıdır. Bol su içilmeli, salçalı, baharatlı yemeklerden kaçınılmalıdır. Ayrıca hamam ve sauna önerilmemektedir.

Pernio kış aylarında daha fazla görülüyor

Kışın soğuğa maruz kalınması sonucu el, ayak, burun ve kulaklarda aşırı damar sıkışmaları meydana gelir. Buna bağlı olarak bu bölgelerde morarma, soğuma, ağrı ve ödem görülür. Bu durum açık havada uzun süre kalanlarda, soğuk ortamlarda çalışanlarda, vücudu saran sıkı giysiler giyenlerde görülür. Tedavide o bölgenin ısıtılması, sigaranın azaltılması veya kesilmesi soğuktan korunmak için kalın çorap ve eldiven kullanımı önerilir.

Avrasya Hastanelerine anlamlı ödül

Urlu Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. olarak HİB (Hizmet İhracatçıları Birliği)’in Hilton İstanbul Bakırköy Otel’de düzenlemiş olduğu ödül töreninde Avrasya Hastanesine ödül geldi.

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi İşletme Direktörü İbrahim Urlu ve İnsan Kaynakları Müdürü Yücel Kanat ödülü almak üzere törene katıldığı ödül töreninde, Türkiye ekonomisinin yükselen değeri olan hizmet sektörlerinin 2022 yılı değerlendirmelerine göre ödüllendirildiği Hizmet İhracatı Şampiyonları arasında yerimizi aldı. Urlu Sağlık Hizmetleri ve Tic. A. Ş. olarak Türkiye’deki Hizmet İhracatçıları arasında ilk 500 firma içerisinde yer alırken, Sağlık Hizmetleri kategorisinde 18. sırada oldu.

Bu anlamlı ödül için teşekkür ederim

Ülkemiz Sağlık Hizmetleri alanında özellikle son dönemde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmiştir. Sağlık sektöründe yer alan firmaların sergilediği yüksek performans hizmet ihracatı gelirlerinin de yükselmesini sağlamakta ve bu sayede ülkemiz ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Sağlık Hizmetleri kategorisinin bu anlamda ilk sıralarda yer alarak önem arz ettiğini görmekteyiz” diyerek ödülü alan Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, “Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktan, sağlık hizmetleri kategorisinde 18. sırada yer almaktan onur duyuyor, bu ödülü tüm grup hastane çalışanlarımız ve hastalarımızla mutlulukla paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.