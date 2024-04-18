İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 12 film vizyona girecek.

Alex Garland'ın yönettiği, Kirsten Dunst, Cailee Spaeny ve Wagner Moura'nın rol aldığı "İç Savaş", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 19 eyaletinin birlikten ayrılması sonrası çöküşün eşiğine gelmesini konu edinen filmde, iç savaş sırasında görev yapan bir grup gazetecinin hikayesi anlatılıyor.

"Arap Kadri"

Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu ve Eda Özel'in rol aldığı "Arap Kadri", yerli komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Emre Kavuk'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, ünlü mizah dergisi Gırgır'ın usta karikatüristlerinden Tekin Aral'ın yarattığı Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini odağına alıyor.

"Aşk Filmi"

Deniz Denizciler'in senaryosunu yazıp yönettiği "Aşk Filmi", film çekimi için gittiği görüşmelerde hayatını değiştirecek şeyler yaşayan genç bir kadının başından geçen olayları işliyor. Filmde oynayan isimler arasında Cemre Baysel, İlhan Şen, Onur Büyüktopçu ve Erkan Petekkaya da yer aldı.

"Kimsesiz"

Dram ve komedi karışımı "Kimsesiz", şarkıcı olmak için İstanbul'a gelen bir adamın bu yolda geçtiği engebeli yolları anlatıyor. Rıdvan Ahmet'in yönetip senaryosunu kaleme aldığı filmde Şehnaz Dilan, Nezir Yıldırım ve Recep Bülbülses oynadı.

"Bulanık"

Pelin Sönmez ve Gökhan Tevek'in başrollerini paylaştığı "Bulanık", paralel evrenler arasında yaşayan genç bir kadının gerçek dünyaya geri gelme çabasını konu ediniyor. Filmin yönetmenliğini Aykut Taşkın üstlendi.

"Çılgın Yolculuk"

Ahmed El Gendy'in çektiği Mısır yapımı komedi filmi "Çılgın Yolculuk", mutsuz bir hayat süren bir çiftin yaşamlarının daha iyi bir versiyonunun bulunduğu paralel bir dünyaya yolculuğunu işliyor.

Filmde başrolleri Hannah El Zahed, Hesham Maged ve Mohamed Tharwat paylaştı.

"Dali'yi Beklerken"

İspanyol yapımı "Dali'yi Beklerken", uluslararası üne sahip sanatçı Salvador Dali'nin 1970'li yıllarda yaşadığı Cadaques köyüne gelen yetenekli bir şef olan Fernando'nun sanatçı ile yollarının kesişmesini ve bu tesadüfün ardından yeni bir mutfak dehasının doğmasını konu alıyor.

David Pujol'un senaryosunu yazıp, yönettiği 2023 yapımı filmde Pol Lopez, Ivan Massague, Jose Garcia, Nicolas Cazale, Paco Tous ve Clara Ponsot rol aldı.

Haftanın korku filmleri

Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett'in çektiği "Tutsak Abigail", kaçırılıp izole bir malikaneye kapatılan genç bir kızın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Haftanın yerli korku filmi "Nüfer", geçmişte yapılan lanetli bir anlaşma sonucu yaşanan olaylar etrafında şekilleniyor. Emrah Tarım'ın yönettiği filmin senaryosunu Fikret Bayram ile Tuba Karakuş kaleme aldı.

Haftanın animasyonları

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Meraklı Kedinin 10 Yaşamı", 9 canını da kaybedince eski hayatına geri dönebilmek için yeniden şans isteyen şımarık bir kedinin hikayesini konu ediniyor.

Fransa ve İspanya ortak yapımı anime film "Robot Düşleri", yalnızlığından kurtulmak için kendisine robot bir yol arkadaşı yapan Dog'un hikayesini anlatıyor.

Ünlü manga serisinden uyarlanan Demon Slayer serisinin yeni filmi "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-To the Hashira Training" de sinemaseverlerle buluşacak yapımlar arasında.