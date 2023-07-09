Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi yönetiminde, çoğunluğu emekli kadın öğretmen olmak üzere 9 kişi yer alıyor.

Dernek yöneticileri, Ahi Külliyesi yanındaki Kadın Emek Pazarı'nda hazırlayıp pişirdikleri gözlemelerin geliriyle üniversite öğrencilerine burs desteği sağlıyor.

Şube Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu, Kırşehir'in yöresel lezzetlerini yaparak üniversite öğrencilerine destek olduklarını söyledi.

İsteğe göre yemekler de yaptıklarını anlatan Büyüksaraçoğlu, "Gül reçeli ve gül mayalarımızı yaptık. Bunların da gelirleri tamamen öğrencilerimize aktarılıyor. Tespit ettiğimiz öğrencilerin hesaplarına öğrenim yılı süresince burs olarak veriyoruz. Bu sene 55 öğrencimiz vardı, ayda 300 lira veriyorduk. Yeni dönemi daha tespit etmedik, belirlemedik. Böreğimiz piyasanın en ucuzu; esnafımız da öğrencilere katkı olsun diye buraya kadar gelip börek alıyor. Bize destek olan, böreğimizi tadan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Peynirli ve patlıcanlı yöresel lezzeti tadan Salih Dural da "Buranın gelirinin öğrencilere burs olarak verildiğini öğrendiğimizden beridir geliyoruz. Ürünler, piyasaya göre 10 lira daha da ucuz. Ayrıca evden iç hazırlayıp getirip de yaptırabiliyoruz." dedi.

AA