Britanya adasının güney batısında yer alan Galler'in doğusunda İngiltere yer alıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülke, yağışlı ve kapalı havasıyla yılın büyük bölümünü geçiriyor. Britanya'nın en çok yağış alan yerlerinden olan Galler, geniş parkları ve doğal güzellikleriyle de dikkati çekiyor.

Ülkede İngilizce ile birlikte Galce de konuşuluyor.

Galler bayrağında yer alan ve mitolojik bir hikayeye dayanan kırmızı ejderha figürünü şehrin neredeyse her yerinde görmek mümkün.

Birleşik Krallık'a oranla yaşamın bir nebze daha ucuz olduğu Galler, son yıllarda bölgede en fazla göç alan ülke konumunda bulunuyor.

Galler ekonomisinin en önemli parçalarını kömür, çelik ve gemi inşa gibi ağır sanayinin yanı sıra hayvancılık oluşturuyor.

Başkent Cardiff

Galler'in başkenti olan Cardiff, ülkenin de en büyük şehri konumunda bulunuyor. Şehir, yaklaşık 500 bin kişilik nüfusa sahip.

Ülkenin diğer önemli şehirleri ise Swansea ve Newport.

Başkent Cardiff'te aynı isimle yer alan kale, turistler tarafından en fazla rağbet gören yerlerin başında geliyor. Üçüncü yüz yıldan kalma bir Roma kalesinin üzerine 11. yüzyılda inşa edilen kalenin etrafında şehir merkezi bulunuyor.

Şehrin en hareketli sokakları da kale etrafında yer alıyor. Saat kulesi ve limanı Cardiff'in diğer görülecek yerleri arasında.

Futbol ve rugby

Ülke de spor kültürü de oldukça köklü. Futbol ve rugby ülkenin en önde gelen sporları.

Cardiff'te iki önemli stat bulunuyor biri A Milli Futbol Takımı'nın da Galler ile karşı karşıya geleceği 33 bin kişilik Cardiff City Stadı, diğeri ise rugby maçlarına ev sahipliği yapan 74 bin kişilik Principality Stadyumu.

Ülkenin şu an en güçlü futbol takımı, İngiltere Championship'te mücadele eden ve teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı Cardiff City.