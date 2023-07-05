Edirne

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rekortmen ağası Seyfettin Selim, ağalığa bugüne dek 9 milyon 326 bin lira ödedi. Güreş ağası, ihale bedellerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve eğitime katkılarıyla da hem güreşe hem kente katkı sunuyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kuralları gereği üst üste 3 yıl ağalık yapanlara verilen altın kemer ödülünü üç kez alan Seyfettin Selim, Kırkpınar'ın tek üç altın kemerli ağası olarak tarihe geçti.

Selim, bu yılki ağalık ihalesini alması halinde dördüncü altın kemerin sahibi olacak.

"Kırkpınar'ı ve ata sporu yağlı güreşi çok seviyorum"

Rekortmen güreş ağası Seyfettin Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar ağalığını maddi olarak değil ruhen hissetmek gerektiğini söyledi.

Gerçek bir güreş sevdalısı, kendisini yağlı güreşlere vakfedecek bir ağa adayı çıkana dek ağalığı bırakmaya niyetinin olmadığını ve ömrü el verdiğince güreşlere hamilik yapmaya devam edeceğini ifade eden Selim, şunları belirtti:

"Kırkpınar'ı ve ata sporu yağlı güreşi çok seviyorum. İyi bir aday çıkar bizi ikna ederse ağalığı devrederiz. Kırkpınar'ı, ata sporu yağlı güreşi seven birisi olacak. 'Benim param var, burada ağalık yapacağım' diye bir şey yok. Kırkpınar'a yakışan bir ağa geldiği gün bırakırım. 'Ben bu işi yapıyorum, seviyorum' derse, başımın üstünde yeri var. Kırkpınar ağası bütün güreşlere yardım edecek. Biz bu işi seviyoruz. Ama bırakmayacağız diye bir şey yok. Çok sene oldu, bırakmak istiyorum. Bu kadar net söylüyorum. Sadece para değil, güreşi seven birisi olmalı."

Selim, Kırkpınar ağası olarak sadece ağalık ihalesiyle yetinmediğini Sakarya'da, İstanbul'da nasıl eğitime, kültüre desteği varsa Edirne'ye de aynısını yaptığını dile getirdi.

Ağalık süreci

Organizasyonun son günü ağalık ihalesi anonsu yapılıyor. İhaleye katılanlar arasında sembolik ağalık koçu açık artırmaya çıkarılıyor. En çok peyi veren gelecek yılın güreş ağası olarak seçiliyor.

Kırkpınar Güreş Ağası, güreşlerin ve organizasyonun sorumlusuyken Edirne Belediyesince yapılan düzenleme ile simgesel bir makam haline dönüştü.

Güreşlerin düzenlenmesi, kırmızı dipli mumla güreşlere davetler yapması ve müsabakalara gelenleri ağırlaması gibi misyonu olan ağanın bu görevlerinin büyük bölümü artık Edirne Belediyesince yapılıyor. Elindeki büyük tespihi, işlemeli cepken ve şalvarıyla otantik bir görünüm sergileyen kişi, kazandığı ihalenin ardından bir yıl süresince ağalık yapıyor.

İhaleden elde edilen gelir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesine harcanıyor ve dereceye giren pehlivanlara ödül olarak dağıtılıyor.

Salgında verilen ağalık altın kemere etki etmedi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ağalık Edirne Belediyesi Meclis kararıyla verildi

Salgın nedeniyle yapılamayan 2020 yılı güreşlerinde hem başpehlivanlık hem de güreş ağalığı haklarının korunması gündeme gelmişti.

Mecliste, Seyfettin Selim'in de güreş ağası olması kararı verilmişti. Ancak altın kemer verilmesi konusunda gerekli olan "üst üste 3 yıl" kuralında 2020 yılının dikkate alınmayacağının altı çizilmişti.

2008-2021 yılları arasında ağalık koçunun satış bedelleri şöyle:

Ağalık ihale yılı İhaleyi alan ağa Ağalık bedeli 2008 Seyfettin Selim 400 bin lira 2009 Seyfettin Selim 250 bin lira 2010 Seyfettin Selim 322 bin lira 2011 Seyfettin Selim 222 bin lira 2012 Seyfettin Selim 200 bin lira 2013 Süleyman Mecek 807 bin lira 2014 Seyfettin Selim 522 bin lira 2015 Seyfettin Selim 361 bin lira 2016 Seyfettin Selim 400 bin lira 2017 (iptal edildi) Ahmet Çetin 1 milyon 522 bin lira 2017 Seyfettin Selim 222 bin lira 2018 Seyfettin Selim 722 bin lira 2019 Seyfettin Selim 661 bin lira 2020 Seyfettin Selim Belediye Meclis kararıyla 2021 Seyfettin Selim 1 milyon 22 lira 2022 Seyfettin Selim 4 milyon 22 lira

AA