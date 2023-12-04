Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle Bademlik ve İstasyon mahallelerinde bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yaklaşık 80 binanın bodrum katını su bastı. Bu bölgelere itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler motopomplar ile suları tahliye etti. Vatandaşlar da suların boşaltılmasında kovalarla ekiplere destek verdi.

Bazı araçlar da su birikintilerinde mahsur kaldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, AFAD Müdürlüğüne gelerek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın akşama dek aralıklarla sürmesi bekleniyor.