Müzeler Haftası kapsamında Kent Müzesi'nde unutulmaya yüz tutmuş keçe işleme sanatı ile yapılan eserlerden oluşan sergi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, programda yaptığı konuşmada, müzelerin insanların ortak kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarıldığı yerler olduğunu söyledi.

Keçe işleme sanatının gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade eden Şen, müzecilik faaliyetlerini arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şen, Müze Müdür Vekili İlknur Yaz sergiyi gezerek keçe sanatçısı Ergül Okan'dan bilgi aldı.

Sergide 30 eser arasında bulunan "Çingene kızı" tablosu ilgi gördü.

Sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.