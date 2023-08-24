KIRKLARELİ (AA) - Tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne'nin içme suyunun sağlandığı barajda geçen yıl aynı dönemde yüzde 50 olan doluluk oranı, yüzde 20'ye düştü.

Kayalı köyü Muhtarı Cengiz Yürekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle barajın su seviyesinin düşmesinin tedirginliğini yaşadıklarını söyledi.

Yürekli, suyun biraz daha dikkatli ve tedbirli kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Barajın geçen yılın ocak ayında doluluk oranının yüzde 80 seviyelerinde olduğunu anlatan Yürekli, "Barajdan hem Edirne'ye su veriyoruz hem de tarım alanlarımızı suluyoruz. Barajımızda su biraz az, tedirginiz." dedi.