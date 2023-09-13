BİŞKEK (AA)

Türk Devletler Teşkilatı (TDT) bünyesindeki Türk Akademisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının desteğiyle 14-16 Eylül 2023 tarihleri ​​arasında Çolpon-Ata şehrinde "Türk Devletler Tarih Kongresi" düzenlenecek.

Yarın başlayacak kongreye, TDT bünyesindeki kurumların yetkilileri ve temsilcileri, üye ülke devlet temsilcileri ve diplomatları katılacak.

Türk devletler tarihine ilişkin araştırmaların canlandırılması, derinleştirilmesi ve bu alanda bilimsel işbirliğinin teşvik edilmesini amaçlayan Kongre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ithaf edilecek.

Oturumlara, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Moğolistan, Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Ukrayna ve diğer ülkelerden kendi alanında önemli çalışmalara imza atmış 50'den fazla Türkolog katılacak.

Antik çağlardan günümüze kadar tarihi olayların kronolojik açıdan ele alınacağı oturumlarda, kabile ittifaklarından göçebe imparatorluklara ve Türk devletlerinin siyasal ve askeri tarihine ışık tutulacak.

Kongrede, Türk Akademisi tarafından Kazakça hazırlanan ünlü Türk tarihçisi Afet İnan'ın "Kemal Atatürk'ü Anarken" kitabının tanıtımı da yapılacak.

Etkinlik kapsamında, araştırmaların düzeyini geliştirmeleri için genç bilim adamların katılımıyla bir forum da organize edilecek.

Kongre, sonuç bildirgesinin kabul edilmesiyle sona erecek.