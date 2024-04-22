Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, kızamık konusunda ülkedeki epidemiyolojik durum hakkında ilgili devlet kurumlarının temsilcileriyle toplantı yaptı.

Toplantıda 2023 sonunda ülkede 7 bin 46 kızamık vakasının kaydedildiği, bu yıl 17 Nisan'a kadar ise 8 bin 209 kızamık vakasının görüldüğü rapor edildi.

Bu yıl tespit edilen kızamık vakalarının yüzde 37,5'inin aşı karşıtı ailelerin çocuklarında görüldüğü belirtildi.

Baysalov, toplantıdaki konuşmasında kızamık aşısının sadece eski Sovyetler Birliği, Avrupa ve Amerika'da değil dünyanın tüm ülkeleri tarafından yaygın kullanıldığını söyledi.

Kızamık vakalarının azaltılması için önlemlerin ve kontrollerin artırılması gerektiğini vurgulayan Baysalov, özellikle ebeveynler tarafından çocukların sağlığına kasıtlı zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Baysalov, Sağlık Bakanlığının, çocuklarına bulaşıcı hastalıklara karşı aşı yaptırmayı reddeden ebeveynlerin sorumluluğunu artıracak önerilerde bulunması ve yerel yönetimlerin vatandaşlarla birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.