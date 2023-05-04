İSTANBUL- Kimpur, sürdürülebilirlik çalışmaları ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma misyonuyla öne çıkan bir kuruluş olarak, VIII. İstanbul Karbon Zirvesi'nde yerini aldı ve zirveye poliüretan sektöründen katılım sağlayan tek firma olarak ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi gördü. Zirvede, karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişin desteklenmesi gibi konular masaya yatırıldı. Kimpur CEO'su Cavidan Karaca, Karbon Yönetimi ve Endüstri oturumunda konuşma gerçekleştirerek şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarından bahsetti.

‘Sürdürülebilir bir gelecek için değerler yaratıyoruz’

Kimpur CEO’su Cavidan Karaca katıldığı oturumda, İstanbul Karbon Zirvesi'nin, sürdürülebilirlik, karbon enerjisi ve çevre konularında uzmanları bir araya getirerek geleceğe yönelik önemli tartışmaları mümkün kılan bir platform olduğuna dikkat çekti. Kimpur olarak çevresel ve toplumsal anlamda değer yaratmadan sürdürülebilir büyümenin mümkün olamayacağına inandıklarını belirten Karaca, ‘’Bu yıl 40 yıllık deneyimimizi kutluyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız, çevresel etkimizi minimize etmeyi hedefleyerek sıfır atık, emisyon yönetimi, enerji verimliliği, su tasarrufu ve geri dönüşüm gibi projeleri kapsamaktadır. Ayrıca, topluma ve çevreye fayda sağlayan sosyal sorumluluk projeleriyle de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımızla sektördeki lider konumumuzu koruyor, sürdürülebilirlik çalışmalarımızla da sektörümüze öncülük ediyoruz. Ar-Ge merkezimizdeki tüm projelerimizi sürdürülebilirlik esaslarına uygun şekilde ele alıyor ve ürün yaşam döngümüzde doğaya ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak çözümler geliştiriyoruz.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ