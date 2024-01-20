Haber: Damla Oya Erman

Bu değişiklik, yaklaşık 10 yıl önce başlayan beden pozitifliği hareketiyle birlikte ortaya çıktı; yani her bedenin kendi boyutunu sevmesi gerektiği fikri. Ancak aynı dönemde, Amerikan Tıp Derneği obeziteyi bir hastalık olarak sınıflandırdı. Bu sınıflandırmaya karşı olanlar, daha büyük bedenleri patologize ettiğini savunurken, bazıları damgalamayı azaltabileceğini düşündü.

Bu dönüşümlü değişiklikler, kilo vermede yardımcı olan etkili ilaçların ortaya çıkmasıyla hız kazandı.

"Chasing Life" adlı podcast ekibi, bu tıbbi ve kültürel konuları anlamak için vücut ağırlığına odaklanma zamanının geldiğini düşünüyor. Beyni sevenler için de ilginç olacak, çünkü beyin ve vücut her zaman birbirine bağlıdır.

Podcast'in sunucusu, Massachusetts General Hastanesi'nde obezite uzmanı ve Harvard Tıp Okulu'nda öğretim görevlisi olan Dr. Fatima Cody Stanford ile kilo ve sağlık arasındaki gerçek bağlantıyı keşfetmek için konuştu. Bu konuşmanın sizi şaşırtabileceğini belirtti.

Sağlık sistemine yüksek maliyet

Lancet dergisinde 2020 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, sağlık bakımından bakıldığında, 2016 yılındaki toplam sağlık harcamalarının %27'si, yani yaklaşık 730.4 milyar dolar, önlenebilir sağlık sorunları için "değiştirilebilir risk faktörleri" ile ilişkilendirilebilirdi. Bu risk faktörleri arasında yüksek vücut kitle indeksi (BMI) birinci sıradaydı ve bu miktarın neredeyse üçte birini oluşturuyordu: 238.5 milyar dolar.

Ancak toplumun sağlık bakım maliyetlerinden öte, bireyler için gerçek bir maliyet var; hem fiziksel hem de zihinsel iyilik açısından - bunun gerçekten bir fiyat etiketi koyamazsınız.

Amerikalıların neredeyse 3'te 4'ü 20 yaş ve üzerinde kilolu veya obez olarak sınıflandırılıyor. Ancak kilo damgası yaygın, kültürümüz kilo konusunda suçlama ve utançla iç içe.

İlaçlarla gelen değişim

Stanford'ın yaklaşımı, doktorların kilo düşünme şeklinde yeni bir yol sunuyor. Bu, vücut pozitifliği hareketi ve vücut tarafsızlık hareketiyle paralel bir şekilde, vücudunuzu yapabildikleri için takdir etmek demektir. Bu kültürel değişiklikler, fizyolojik ve fonksiyonel olarak sağlıklı oldukça, daha büyük bedenlere daha hoşgörülü olmamıza doğru hepimizi itmeye benziyor.

Ve ardından bir sürpriz geldi: Tip 2 diyabeti tedavi etmek için geliştirilen güçlü ve etkili yeni ilaç sınıfının yaygın bir şekilde benimsenmesi. Bu ilaçlar arasında semaglutid ve tirzepatid bulunuyor. Eylül ayı itibariyle, ABD nüfusunun %1.7'sine semaglutid ya diabetes ya da kilo kaybı için reçete edilmişti ve bu rakamın sadece artması bekleniyor. JP Morgan analistlerinin bir tahminine göre, 2030'a kadar ülkenin nüfusunun %9'u bu ilaçları kullanacak. Bu, 30 milyon Amerikalı demektir. Ve ilaç şirketleri daha da güçlü ilaçlar üretmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

Bu ilaçlar, yediklerimizde vücudumuzun salgıladığı belirli hormonları taklit ederek çalışır. Bu hormonlar veya onları taklit eden ilaçlar vücudumuzdaki reseptörlere bağlandığında, insülin üretimini uyarabilir ve beynimize doyduğumuz veya tok olduğumuz sinyalini gönderebilirler. GLP-1 adlı bir hormonun, sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok hissetmemize neden olduğu da gösterilmiştir.

Obezite hakkında düşünce değişiyor

Bu ilaçların tanıtılmasının farklı bir hissettirdiğini söyleyebilirim, tıpkı 1980'lerin sonlarındaki Prozac ve 1990'ların sonlarındaki Viagra gibi. Bu ilaçların gelmesi, işe yaradıkları ve genellikle güvenli oldukları için belirleyici, belki de devrim niteliğinde görünüyor. Bu, bazı insanların hoşgörüsüz yan etkilere ve hatta zaman zaman çok ciddi yan etkilere sahip olduğu anlamına gelmez. Ayrıca, ilaçlar bırakıldığında kilo genellikle geri döner, bu da bunların muhtemelen ömür boyu kullanılacak ilaçlar olduğu anlamına gelir.

Henüz tüm verilere sahip olmayan yeni bir fikir var: farklı türlerde obezite olduğu. Yakında, bu farklı alt türler, meme kanseri gibi artık tek bir hastalık olarak kabul edilmeyen, birçok hastalık gibi ayrı hastalıklar olarak düşünülebilir. Bu obezitenin alt türleri, aynı temel biyolojiye veya nedenlere sahip değildir ve aynı türden tedaviye yanıt vermezler.

Sonuç

Bu nedenle, kilo konusundaki düşünce şeklimizde bir değişim yaşanıyor gibi görünüyor. Ancak, toplumda hala kilo çevresinde utanç ve damgalama var. Bu, yeni ilaçları kullanmayan veya kültürel olarak kabul görmeyen beden boyutlarına sahip olanlar için geçerli. Ayrıca, bu ilaçları kullananlar arasında da konu hakkında açıkça konuşan pek az kişi olduğu belirtiliyor.

Obezite konusunda sağlıklı bir düşünce ve davranış değişikliği hedeflenirken, bu konuda hala bir miktar utanç ve damgalama olduğunu kabul etmek önemlidir. Bu, kilo verme sürecindeki başarı ve başarısızlıkların normalleştirilmesi ve kilo konusunda açık bir konuşma kültürünün oluşturulması ile mümkün olabilir. Ancak bu, toplumun genel olarak kilo ve sağlık konularına yönelik algısında daha büyük bir değişiklikle mümkün olabilir.