Depremlerden sonra Musabeyli'de arazi belirleme ve zemin etüdünün ardından köy evlerinin yapımına başlandı. İlçede farklı noktalarda ilk etapta 169 köy evi yapılması planlanıyor.

Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, AA muhabirine, asrın felaketinde ilçedeki 49 köyün 41'indeki 804 binada hasar meydana geldiğini, 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Köylerde afet evlerinin yapımına başlandığını belirten Özbilgi, "Hak sahibi başvuruları başladı. İnşaatlarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Sözleşme tarihi 5'inci ay. İnşallah bir yıl içerisinde bu inşaatları bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.

Özbilgi, "Şu an Bozkaya, Delifakıkaradut, Hüseyinoğlu, Tahtalıkaradut, Çınar, Fericek ve Kızılkent köylerimizde inşaatlar devam ediyor. Fericek köyünde bitme aşamasına gelen örnek bir evimiz var. İhalesi yapılan 169 evimiz var. Hak sahipliği belli olduktan sonra bu rakam daha da artacaktır." diye konuştu.

İlçedeki 164 konteyner talebinin hepsini karşıladıklarını, isteyenlere de kira yardımı yapıldığını belirten Özbilgi, konteynerlerin altyapılarını tamamladıklarını, burada kalan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

AA