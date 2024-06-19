Kilis Belediyesine ait Müslümanbey Mahallesi'ndeki boş alan, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekan haline dönüştürülüyor.

Hayırseverlerin kiraladığı alana tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolapları kuruluyor, at binme gibi organizasyonlar düzenleniyor. Aileler de faytonlara binerek nostaljik vakit geçiriyor.

Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da çocukların neşesine neşe katıyor.

Etkinliklere katılan çocuklardan Elif Özaktaş, bayram yerinde çok eğlendiğini söyledi.

Herkesi bayram yerine davet eden Özaktaş, tahta salıncaklara ve dönme dolaplara binerek eğlendiklerini, her bayram buraya gelmekten keyif aldığını aktardı.