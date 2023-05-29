İSTANBUL- Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözler CHP Genel Merkezi’ne de çevrildi. CHP’de olağanüstü kurultay çağrılarının yapılıp yapılmayacağı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Babala TV'de katıldığı "Mevzular Açık Mikrofon" programında Oğuzhan Uğur'un “İkinci turda kaybederseniz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa edecek misiniz" sorusuna “İkinci turda mutlaka kazanacağız" karşılığını vermekle yetinen, Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından da "Mücadeleye devam" açıklaması yapan Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceği mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da, yaklaşan genel yerel seçimi ve seçimde alınan oy oranını işaret ederek, değişime gerek olmadığı görüşünü paylaşıyor.

Son olağan kurultayını 2020 yılının Temmuz ayında yapan CHP’de bir sonraki kurultay tarihi Temmuz 2022 olarak öngörülmüş, ancak “olası erken seçim ve pandemi şartları” gerekçesiyle kurultay bir yıl ertelenmişti. 38’inci CHP Olağan Kurultayı’nın iki ay sonra Temmuz ayında toplanması planlansa da Genel Merkez’in seçim sonrası kurultay tarihini yine bir yıl erteleme girişiminde bulunabileceği iddiası da dile getiriliyor.

Hedef, yerel seçimlere kadar başkanlıkta kalmak

CHP kulislerinde konuşulanlara göre Kemal Kılıçdaroğlu, 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlere kadar Genel Başkanlık koltuğunda oturmayı planlıyor. Genel Merkez’de kurmaylar, 2024 genel yerel seçimleri öncesinde yapılacak olası bir genel başkan değişikliğinin yerel seçimleri riske sokabileceğini ve parti içerisinde bir türbülans yaşanmaması için Kılıçdaroğlu’nun koltukta kalması gerektiğini savunuyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ