Kıble yönünün hassas bir şekilde belirlenmesi Müslümanlar için son derece önemlidir. Namaz ibadetinin sıhhati veya geçerli olabilmesi için kişinin mutlaka kıbleye doğru yönelmesi icap etmektedir. Namaz dışında da günlük hayatta (örneğin kurban kesimi, cenaze defni vb.) bu kıble istikametinin bilinmesi gereklidir. O halde kıble yönünü kestiremediğimiz bir yerde ne yapacağız? Kıble ne tarafta? gibi soruların cevabını sizler için araştırdık.



İnternet alt yapısı ve uydular yardımıyla kıble yönünü bulmak artık son derece kolay. Programsız bir şekilde cep telefonunuzdan bulunduğunuz konumun kıble yönünü hızlı, pratik ve kolayca belirleyebilirsiniz. Çevrimiçi haritalar vasıtasıyla bulunduğunuz yer ile Kabe arasına çekilen kıble hattınızı hızlıca alabileceğiniz kıble bulucu servislerin olduğunu biliyor musunuz? Dünyanın neresinde olursanız olun global bu servisler kıble yönünüzü bulmada size büyük kolaylık sağlayacaktır.



Online haritalar ile kıble yönünü bulduran bu servislerin başında Qibla Finder gelir. Qibla Finder servisinden hassas bir şekilde kıble yönünüzü öğrenmek istiyorsanız buraya giriş yapmadan evvel cep telefonunuzun konum özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir. Sonra Qibla Finder kıble bulma servisine giriş yapınız. Siteye giriş yapar yapmaz online harita üzerinde bulunduğunuz konumun bulunduğunu; Kabe cihetine doğru kıble yönü hattınızın çekildiğini fark edeceksiniz. Çevrenizdeki sokaklar, binalar ve diğer nesneleri kullanarak kıble yönünü belirlemek işten bile değildir.



Pusula kullanımı hususunda tecrübesi olanlar için konumunuzun pusula kıble derecesi de ayrıca bu serviste size sunulur. Yine bu kıble derecesini usulünce pusulaya tatbik etmek suretiyle de kıble yönünüzü hassas bir şekilde belirleyebilirsiniz. Pusula için kıble derecesini bu serviste (Qibla Angle for Compass alanından) temin edebilirsiniz. Ülke veya şehirlerin manuel kıble yönlerini tayin için ülke, eyalet ve şehir seçimlerini yapabileceğiniz (her ülkenin kendi resmi dilinde) alt sayfalarının da olduğunu ayrıca not düşelim. Görüldüğü üzere Qibla Finder ile ister online haritalar vasıtasıyla; isterseniz pusula için gerekli olan kıble derecesi yardımıyla hassas bir şekilde kıbleyi bulabilirsiniz. Kıble yönünüzün doğru; ibadetlerinizin kabul olması duasıyla…



KAYNAK: https://www.qiblafinder.org