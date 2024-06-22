Boztepe ilçesinde eşiyle bal, polen, propolis, arı ekmeği ve arıcılığın en zor aşamalarından birisi olan arı sütü üreten Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu Kahraman, 3 kovanla başladığı arıcılığı 140 kovanla devam ettiriyor.

Kadın girişimci Kahraman, 3 çocuktan sonra 2019'da başladığı üniversiteyi 3 yılda onur belgesiyle bitirdiğini söyledi.

Aynı azimle arıcılığı da sürdürdüğünü, çocuklarının doğal kaynaktan beslenebileceği balı üretebilme amacıyla 13 yıl önce bu işe başladıklarını belirten Kahraman, kendilerine "bundan sermaye mi olur, daha düzgün bir işle uğraşın, para kazandıracak başka işler yapın" dendiğini anlattı.

Son 7 yıldır arı sütü ürettiklerini dile getiren Kahraman, "Kırşehir'de İç Anadolu Bölgesinin en büyük arı sütü üreticilerinden birisi konumundayız. Arı sütü üretimi arıcılıkta en zirve noktadır. Bozkırda bunu üretmek zor çünkü burası flora bakımından zayıf. Arılarımızı koymak için yer arayışına girdiğimizde Kervansaray Dağları'nın flora bakımından oldukça zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu öğrendik. Elverişli bir şekilde yapabileceğimizi düşünüp bölgeden arılık edindik. 3 kovanla başlayan arıcılığımız şu anda 140 kovanla devam ediyor." diye konuştu.

"Siparişler artınca işletmeyi büyütmeye gittik"

Kahraman, hava şartlarına göre nisandan ağustos sonuna kadar bal, polen, propolis, arı ekmeği ve arı sütü üretimine devam ettiklerini aktardı.

İlk başladıklarında 600 gram arı sütü ürettiklerini kaydeden Kahraman, şöyle devam etti:

"Kendimiz bile kullanamadık, çok fazla sipariş aldık. Siparişler artınca işletmeyi büyütmeye gittik. Şu anda kilogram bazlı üretip şehir dışına kargoyla gönderiyoruz. Arının en değerli ürünü, o yüzden arı sütünün kilogram fiyatı 25 bin lira civarında. 20-30 ve 100 gramlık paketler halinde satışa sunuyoruz. Arı sütü çubuklarımız var ve içinde 21 göz bulunuyor. Arılar burayı ana arı yapmak için sütle dolduruyorlar, sonra hasat ediyoruz. Arı sütü hasadı çok ince işçilik isteyen bir iş. Bunu kadınların yapması daha kolay aslında. Bu yüzden kadın arıcıların çoğalmasını istiyoruz. Kadınlar tığ ve şişle uğraşıyor. Burada tığ gibi ince uçlu kalemlerle sütü hasat ediyoruz. İğne ile kuyu kazarak üretiyoruz."

Zor ve meşakkatli bir iş yaptıklarını, gece gündüz emek verdiklerini vurgulayan Kahraman, "Her gün çocukları okula gönderip arılığa geliyorum ve akşama kadar da çalışıyorum. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz." dedi.

"Kırşehir'de geçen yılın arı sütü üretimi 53 kilogram"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de bozkırın ortasındaki Kervansaray Dağları'nın 300'e yakın bitki çeşitliliğini ve birçok endemik bitkiyi barındıran coğrafi yapısının olduğuna dikkati çekti.

Arı sütünün bal arılarının kraliçe ve yavru arıları beslemek için ürettiği, rengi süte benzeyen, çok daha yoğun kıvamlı, krema formuna sahip özel bir besin olduğunu anlatan İlmeç, doğal şeker, yüksek oranda protein, vitamin, mineral, aminoasitler ve birçok uçucu yağ asitleri içeren değerli besinler arasında bulunduğunu söyledi.

Kırşehir'de geçen yıl 53 kilogram arı sütü üretimi gerçekleştiği bilgisini paylaşan İlmeç, "Kırşehir'de 200'e yakın arıcımız bulunmakta, bunların 20'si kadın. Burada önemli olan kadınlarımızın bu işe el atmasıdır. Kadın, elinin değdiği yeri güzelleştirdiği gibi bu alanda da elinin değmesiyle hem arı sütü hem de arıcılık ürünlerinde bir kalite oluşacağına inanıyoruz. Kadınlarımızın her işi yapabildiği gibi arıcılığı da en iyi şekilde yaptığını bu işletmemizde görmüş olduk." ifadesini kullandı.