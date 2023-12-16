Kerkük kent merkezindeki Arafa semtinde bulunan el-Vetba okulunda açılan seçim merkezi önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturan güvenlik mensupları, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında oylarını kullandı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük Bürosu Basın Sorumlusu Ali Abbas, güvenlik güçlerinin oylarını kullanabilmeleri için kentin iç ve dış bölgelerindeki 26 seçim merkezinin açıldığını belirterek, burada görev yapan Savunma ve İç İşleri Bakanlığı mensupları yanında Haşdi Şabi mensubu 57 bin 330 seçmenin de oy kullanacağını ifade etti.

Ülkede vilayet meclislerinin belirleneceği yerel seçim için güvenlik güçleri ve iç göçmenlerin dışındaki vatandaşlar, 18 Aralık'ta oy kullanacak.

Federal bir yönetime sahip Irak'ta, bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri de kapsıyor.

Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaktan toplam 5 bin 904 aday yarışıyor.

Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, 18 Aralık günü seçim bitene kadar güvenlikte "yüksek alarm" seviyesine geçildi.