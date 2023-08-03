KERKÜK AA- Kerküklü şef Sabah, yaptığı açıklamada, yaz tatillerinde gittiği Türkiye seyahatlerinde Anadolu mutfağı ile tanıştığını ve çok etkilendiğini söyledi.

Bu kültürü Iraklılara tanıtmaya karar verdiğini belirten Sabah, Kerkük kent merkezinde haftanın belli günleri kurulan halk pazarında müşterine Türk mutfağından lezzetler sunduğunu aktardı.

Sabah, bir yengesinin de Türk olduğunu ve onun da bu konuda kendisine destek verdiğini ifade etti.

En çok sarma ve şekerpare rağbet görüyor

Pazardaki tezgahında çiğ köfte, sarma, mantı, içli köfte, kısır ve nohutlu pilav gibi yemekleri müşterilerine sunduğunu belirten Sabah, yemeklerden en çok sarma, tatlılardan ise şekerparenin rağbet gördüğünü söyledi.

Son birkaç yılda Iraklıların Türk mutfağına daha çok ilgi göstermeye başladığını kaydeden Sabah, "Bunda özellikle Türkiye'ye yaptıkları seyahatlerin etkisi oldu. Türk mutfağı yemekleri ve tatlılarına yönelik ilginin daha da artacağını düşünüyorum." dedi.

Amacı Türk mutfağını anlatan bir restoran açmak

Türk yemeklerine has bazı baharatları Türkiye'den getirdiğine dikkati çeken Sabah, Iraklıların Türk lezzetlerini beğenmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kerküklü genç şef, amacının sadece yemek yapmak olmadığını, yemeğin kültürünü de anlatmak istediğini belirtti.

Sabah, bu nedenle Kerkük'te Türk, Anadolu ve hatta Osmanlı mutfağını ve lezzetlerini hakkıyla anlatabilen bir restoran açmayı planladığını aktardı.

Yemek tariflerini sosyal medyada paylaşıyor

Yaptığı yemekleri ve Türk mutfağını tanıtmada sosyal medyayı iyi değerlendirdiğini belirten Sabah, paylaştığı yemek tariflerinin özellikle ev hanımları tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Sabah, paylaşımlarından dolayı birçok Iraklı şeften birlikte çalışma teklifi aldığını da sözlerine ekledi.