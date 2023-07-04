İstanbul

Geçen sezon Sivasspor'dan Beşiktaş'a katılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ise bu sene daha fazla süre almaya çalışacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün futbol camiasına sakatlıksız bir sezon diliyorum. Biz de iyi bir tatil yapıp buraya iyi bir şekilde gelmek istiyorduk. Herkes yüzde yüz hazırlanarak gelmiş. Biz de hızlı bir giriş yaptık, iyi çalışıyoruz. Kampa kadar yüzde yüz çalışıp en hazır şekilde giderek hazırlık maçlarında gücümüze güç katacağız. Umarım geçen sene yakalayamadığımız şampiyonluğu bu sene alıp camiamıza hediye ederiz. Şans bulduğum sürece bu şansı iyi kullanacağıma eminim.

Bu sene daha fazla çalışarak daha fazla süre almaya çalışacağım. Umarım hocam da bu şansı verir ve ben de takıma katkı sağlayabilirim. Geçen sene kamp görmeden buraya geldim. Şimdi gerçekten Beşiktaş'ta olduğumun farkında olarak buradayım. Eksiklerimin farkındayım, neleri yukarı çekersem neler olacağının farkındayım. Benim için daha farklı bir sene olacağını hissediyorum. Buraya transfer olmadan önce de Konferans Ligi oynayarak geldim. Bunu her sene oynamak aynı heyecanı verir. Umarım Konferans Ligi'nde devam ederiz. Orada da bulabildiğim kadar forma şansı bulmaya çalışacağım."

AA