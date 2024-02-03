Haber: Damla Oya Erman

Mancala, "hareket etmek" anlamına gelir ve bu strateji tabanlı oyunun amacı, rakipten daha fazla oyun taşı yakalamaktır.

Oyunun erken varyasyonları, 8. yüzyılda Aksumite yerleşimlerinden başlayarak Doğu Afrika'nın bazı bölgelerinde bulunmuştur. Savannah African Art Museum'a göre, mancala tahtalarının en eski örneği M.Ö. 5870 ± 240 tarihlerine dayanmaktadır.

Waweru'nun yaptığı keşif, turistlerin tarih öncesi el baltalarını çıkardığı bir özel vahşi yaşam koruma alanındaki bir site hakkında gelen bir ihbar sonucunda gerçekleşti. Waweru'nun incelemeleri sonucunda, antik mancala oyun tahtalarının kaya bir çıkıntıya oyulmuş bir "oyun arcade"ini oluşturduğu ortaya çıktı.

Ancak, oyun tahtalarının yaşını belirlemek oldukça zor çünkü kayalara oyulmuş durumda ve organik malzeme içermiyor. Waweru, "Bu, eski bir oyun salonu gibi olan bir vadidir. Bazı tahtaların erozyonuna bakarak, insanların orada çok uzun zaman önce oyun oynadıklarına inanıyorum" dedi.

Waweru ayrıca, bölgede 5.000 yıl önce yaşayan sürücü toplulukları tarafından inşa edilmiş 19 gömü höyüğü olduğunu belirtiyor. Ayrıca, oyun tahtalarının etrafındaki kaya yüzeyinde bıçak bileme izleri bulunuyor; bu da bu bireylerin muhtemelen yerinde ziyafet ve et kesme etkinliklerine katıldıkları anlamına geliyor.

Waweru ve araştırma ekibi, Kenya'nın orta yüksek kesimlerinde, ekvator boyunca bulunan bu tarihi alanın daha fazla incelenmesi için finansman başvurusunda bulunmayı planlıyor.