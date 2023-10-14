Çocukluk yıllarında resim ve çizime ilgi duyan 62 yaşındaki Altay, okulu bitirdikten sonra inşaat teknikeri oldu.

Bir süre mesleğini devam ettiren Altay, daha sonra reklamcılığa yöneldi.

Tabela, dekota (PVC köpük levha) ve cam üzerine fırçayla logo ve yazılar uygulayan Altay, 1980'li yılların başında Bolu'da devlet kitapları ofisinde bir kitapta gördüğü hat yazısından etkilenerek bu sanata ilgi duymaya başladı.

Altay, emekli olduktan sonra 2008 yılında kendi atölyesini kurarak bu alanda çalışmalar yaptı.

Hat sanatında geliştirdiği kendine özgü teknikle 15 yılda 700 üç boyutlu kesme ve kabartma eser ortaya çıkaran Altay, 9 ilde 30 kişisel sergi açtı.

"Çalışmalarım tamamen bıçak işi"

Hayrullah Altay, hat sanatının kendisini çok etkilediğini söyledi.

Emekli olduktan sonra ilgisini uğraşa dönüştürdüğünü belirten Altay, "Reklam malzemeleriyle ne yapabilirim, hat sanatını nasıl işleyebilirim diye düşündüm. Reklamcılıkta kullandığımız 'dekota' dediğimiz ürün aklıma geldi. Dekotayı falçatayla keserek çalışma yaptım ve 3 boyut kazandığını gördüm." diye konuştu.

Altay, hat sanatında özgün çalışmalar ortaya çıkardığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Yaptığım çalışmalara 'modern kat'ı sanatı' adını veriyorum çünkü kesme tekniğiyle yapıyorum. Hiçbir hocam olmadığı için geleneksel değilim. Yakıştırdığım malzemeleri tablolarımda kullanıyorum. Geride kalan 15 yılda kat'ı tekniğiyle papirüsten ahşap kaplamaya, atık ebru malzemesinden davetiye figürlerine kadar yakıştırdığım bütün malzemeleri kullanarak yaklaşık 700 çalışma yaptım."

Eserlerinde kesinlikle boya kullanmadığını vurgulayan Altay, "Çalışmalarım tamamen bıçak işidir. Seçtiğim örneği ne şekilde hangi malzemelerle yapacağımı zihnimde oturttuktan sonra istediğim ölçekte çıktısını alıyorum. Ardından bu örneği dekota değimiz malzemeye kurşun kalemle aplike ediyorum ve bıçakla kestikten sonra zemine yapıştırıyorum. Farklı kağıtları çeşitli figürlerle, desenlerle keserek zenginleştiriyorum. Ana malzemem; dekota, zemini paspartu kartonu." ifadelerini kullandı.

Altay, bazı eserlerinin, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Düzce'yi ziyaret eden siyasetçi, bürokrat, sanatçı ve bilim insanlarına hediye edildiğini kaydetti.

Çalışmalarının birçoğunu da sattığını aktaran Altay, sağlığı el verdiği ve eserleri talep gördüğü sürece devam edeceğini sözlerine ekledi.