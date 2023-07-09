MUĞLA- Yaz boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde verdiği konserlerde binlerce seyirci ile buluşan Kenan Doğulu, 7 Temmuz Cuma Çeşme Açıkhava Tiyatrosu ve 8 Temmuz Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro’da müzikseverlere keyif dolu anlar yaşattı. Konser alanını dolduran binlerce hayranı, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Çeşme ve Bodrum, Doğulu’nun geniş repertuarı ve göz kamaştıran performansıyla eğlenceye doydu. Sanatçı, Çeşme ve Bodrum’un etkileyici atmosferinde izleyicilerine hafızalara kazınacak yaz akşamları yaşattı.

HABER: MERVE ELÇİ